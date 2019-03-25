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Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта

25 марта
2019 год

Новости кино >>
25 марта 2019
25 марта на канале ТВ-3 в 21.00 стартует киносериал «Гоголь», который, в отличие от кинотеатральной трилогии, будет содержать новые сцены и два ранее не демонстрировавшихся эпизода, сообщает пресс-служба канала.

Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта
фото: Пресс-служба телеканала ТВ3

Так, в серии «Мёртвые души» создатели сериала обещают откровенные сцены с Александром Петровым в образе Николая Гоголя: фантазия сценаристов Алексея Чупова и Наташи Меркуловой познакомит будущего классика русской литературы с весьма специфическим тайным обществом аристократов и помещиков.

«"Гоголь" изначально задумывался как сериал, в котором есть не только приключенческое, но и чувственное начало. В нём встречается немало эротических фрагментов, но серия "Мёртвые души" насыщена ими особенно. Ещё на этапе разработки сценария было решено, что в этом эпизоде должна фигурировать некая секта, но раз продюсеры связались с нами, то эта секта обязательно будет эротическая!» – отмечает Меркулова.

Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта
фото: Пресс-служба телеканала ТВ3

Её соавтор Алексей Чупов говорит, что в этой серии «угадываются стилистические отсылки к фильму Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", а один из элементов явно указывает на творчество Эдгара По».

«В этой серии – не буду говорить, какой именно, пусть зрители догадаются сами. И нам очень нравится, что словосочетание "мёртвые души" получило в сценарии новое значение. Уверен, что всем, кто ещё не читал эту поэму Гоголя, после просмотра непременно захочется узнать, кто же такие "мёртвые души" на самом деле», – подчёркивает Чупов.

Кроме того, зрители услышат предысторию героя Евгения Стычкина, полицейского Бинха, и узнают, какая трагедия заставила его навсегда покинуть Петербург. Другой новый эпизод, «Колодец крови», позволит заглянуть в загадочное прошлое Диканьки, также омрачённое визитами Тёмного Всадника. Восьмисерийный киносериал «Гоголь» включает более ста минут свежего и оригинального контента, который не видел ещё никто.
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Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта фотографии
Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта фотографии
Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта фотографии
Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта фотографии
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