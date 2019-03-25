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Фонд кино поддержит «Балканский рубеж», «Братство», «Домового» и «Коридор бессмертия»

25 марта
2019 год

Новости кино >>
25 марта 2019
Фонд кино окажет пяти фильмам финансовую поддержку в прокате в первом и втором кварталах текущего года. Список картин, утверждённых советом Фонда к финансированию на возвратной основе, опубликован на сайте организации.

Фонд кино поддержит «Балканский рубеж», «Братство», «Домового» и «Коридор бессмертия»
фото: fond-kino.ru

Среди счастливчиков оказались «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Братство» Павла Лунгина, «Домовой» Евгения Бедарева, «Коридор бессмертия» Фёдора Попова и «Семь ужинов» Кирилла Плетнёва.

Впрочем, создатели последней ленты отозвали заявку и отказались от получения средств.
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