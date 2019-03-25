Вахтанг Беридзе и Дмитрий Сарансков проверят на прочность службы безопасности

29 марта в 19.50 на НТВ состоится премьера четырёхсерийного детективного боевика «Проверка на прочность», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету команда Вадима Суворова (Дмитрий Сарансков) занимается проверкой служб безопасности. Делают они это весьма оригинальным методом, например, сами грабят банк. Потом награбленное, конечно, возвращают и показывают ограбленным и удивлённым «клиентам», где слабые места в охране. Всем членам команды поступает предложение от таинственного «незнакомца». Вадим подозревает что-то неладное, но его коллеги Толстяк (Алексей Агеев) и Красавчик (Вахтанг Беридзе), обольстившись тройным гонораром и лёгкостью дела, убеждают командира согласиться. Они ловко грабят инкассаторскую машину. Их поблагодарили, заплатили, забрали «награбленное». Но, как оказалось, это была «подстава». Теперь им предстоит предпринять меры, чтобы найти и поймать настоящих бандитов. Искать преступников им надо, постоянно спасаясь от идущей по их следам полиции.
«Предложение принять участие в этом проекте было очень заманчивым. Стрельба, гонки на автомобилях и трюки – то, что всегда интересно мужчине-актёру. До этого я обычно снимался в мелодрамах, а тут такой "экшн". С коллегами сложились самые тёплые и дружеские отношения. Много чего придумали прямо на съёмках. Например, наш жест с кулаками и пальцем вверх придумали прямо перед кадром, и потом это стало фишкой нашей "четвёрки". Но самое запоминающееся – это то, что весь съёмочный период был мой медовый месяц. Я уехал сниматься на второй день после свадьбы! Ровно месяц я провёл в экспедиции, а жена была дома в Москве», – рассказал Вахтанг Беридзе.