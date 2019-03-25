Умер Ларри Коэн

В возрасте 77
лет умер американский режиссёр, сценарист и продюсер Ларри Коэн
. Согласно THR
, известный хоррормейкер скончался 23 марта
вечером в Лос-Анджелесе в окружении близких.
Мастер родился 15 июля 1941
года в Нью-Йорке, где и поставил многие из своих фильмов. Творческий путь начал в качестве сценариста. По его сценариям было снято несколько эпизодов таких популярных сериалов, как «Коломбо»
и «Захватчики»
.
Его режиссёрским дебютом стала криминальная трагикомедия «Боун»
с Яфетом Котто
, вышедшая в 1972-м. Затем последовали «Беспорядки в Гарлеме»
и «Чёрный цезарь»
с Фредом Уильямсоном
, после чего Коэн обратился к жанру хоррора, сняв картину «Оно живо»
, чей сюжет впоследствии продолжил в двух сиквелах. На его счету 21
режиссёрская работа, среди которых «Бог велел мне»
, «Кью»
, «Госпиталь»
, «Вкусная дрянь»
, «Восход полной луны»
, «Смертельная иллюзия»
, «Злая мачеха»
и один из эпизодов «Мастеров ужасов»
. Кроме того, он выступил продюсером трилогии «Маньяк-полицейский»
и сценаристом «Телефонной будки»
.
Обладатель трёх наград: двух премий фестиваля фантастических фильмов в Авориазе и почётного приза Американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.