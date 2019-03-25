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Умер Ларри Коэн

25 марта
2019 год

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25 марта 2019
В возрасте 77 лет умер американский режиссёр, сценарист и продюсер Ларри Коэн. Согласно THR, известный хоррормейкер скончался 23 марта вечером в Лос-Анджелесе в окружении близких.


Мастер родился 15 июля 1941 года в Нью-Йорке, где и поставил многие из своих фильмов. Творческий путь начал в качестве сценариста. По его сценариям было снято несколько эпизодов таких популярных сериалов, как «Коломбо» и «Захватчики».

Его режиссёрским дебютом стала криминальная трагикомедия «Боун» с Яфетом Котто, вышедшая в 1972-м. Затем последовали «Беспорядки в Гарлеме» и «Чёрный цезарь» с Фредом Уильямсоном, после чего Коэн обратился к жанру хоррора, сняв картину «Оно живо», чей сюжет впоследствии продолжил в двух сиквелах. На его счету 21 режиссёрская работа, среди которых «Бог велел мне», «Кью», «Госпиталь», «Вкусная дрянь», «Восход полной луны», «Смертельная иллюзия», «Злая мачеха» и один из эпизодов «Мастеров ужасов». Кроме того, он выступил продюсером трилогии «Маньяк-полицейский» и сценаристом «Телефонной будки».

Обладатель трёх наград: двух премий фестиваля фантастических фильмов в Авориазе и почётного приза Американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
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