Диану Пожарскую, Софью Шуткину и Ферузу Рузиеву завербуют террористы

1 апреля в 21.00 на телеканале «Россия 1» стартует остросюжетная драма «На краю», основанная на реальных событиях, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», ответственной за производство сериала.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»
По сюжету студентка престижного столичного вуза Лена (Диана Пожарская) живёт в благополучной семье. Но её мир рушится, когда она узнаёт о предательстве любимого человека, с которым мечтала связать жизнь. Героиня попадает под колёса автомобиля и оказывается в больнице, где знакомится с Русланом (Кирилл Дыцевич). Вскоре после выписки Лену ждёт новое потрясение. Выясняется, что отец тоже неверен матери (Евгения Дмитриева). Обожжённая двойным предательством, Лена всё больше привязывается к новому знакомому. Она ещё не знает, что Руслан – вербовщик, который ведёт страшную игру. Влюблённая Лена меняет веру, принимает ислам и отправляется на Родину любимого. Отец Лены (Николай Фоменко) в отчаянии бросается разыскивать дочь. Следы приводят его в Халифат.
«Халифат – это не нечто далёкое по ту сторону экрана телевизора, – предостерегает автор сценария Валентин Емельянов. – Это опасно близко для каждого. Не только "идейные" попадают в ряды экстремистов, но любая современная девушка путём манипуляций с той стороны может оказаться на краю».
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»
«Это один из самых интересных персонажей, что мне доводилось играть. К каждой девушке у Руслана свой подход, и любая готова следовать за ним. Он быстро считывает информацию и своим обаянием гипнотизирует окружающих. Смотря наш фильм, вы пройдёте краткий курс для потенциальных жертв – понаблюдаете за Русланом и научитесь распознавать в жизни таких опасных людей», – поведал о своей роли Кирилл Дыцевич.
Николай Фоменко назвал сериал «важным звонком для зрителя»: «Мы все сейчас очень расслаблены. И этот фильм поможет нам собраться, если не в бой, то быть готовыми к опасности, которая нас окружает – в частности, к терроризму. Важно проявлять внимание к близким, особенно к детям, и тогда подобных историй будет гораздо меньше».
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»
Судьба второй героини, казалось бы, начиналась совсем иначе, чем история благополучной Лены. Красавица Катя (Софья Шуткина) росла в бедной провинции с непутёвой матерью и с детства терпела нужду. В погоне за красивой жизнью девушка отправляется в столицу. В Москве Кате удаётся найти работу лишь официантки. Катя уверена, что это временные трудности, и всерьёз рассчитывает найти состоятельного и щедрого мужа. Но вместо него на Катю выходит тот же вербовщик Халифата. Под личиной богатого ухажёра Руслан заманивает простую девчонку в Турцию, где девушку поджидает не принц, а чудовище. «Всегда нужно помнить, что чувства чувствами, но разум должен присутствовать, – напоминает Софья Шуткина. – В любой ситуации важно не терять здравый смысл и всегда быть здесь и сейчас».
Если Катю и Лену заманивают в сети боевиков обманом, то третья героиня, Амина (Феруза Рузиева), оказывается на Ближнем Востоке по доброй воле. Вдову боевика затравили односельчане, и женщина с сыном отправляется в Сирию, где погиб её любимый. Но, увидев своими глазами, что творится в Халифате, женщина понимает, как сильно заблуждалась в своих мечтах об идеальном государстве. Цена её ошибки оказывается слишком высока, и на кону уже не только её жизнь, но и судьба сына. «Озлобленность общества к людям, которые не похожи на них, его очерствение приводят к страшным последствиям. Давя психологически, можно уничтожить даже тех, кто выживал на войне. Моя героиня Амина не может вынести, как презирают её сына, и впадает в опасную крайность: отправляется искать "другую, лучшую жизнь" там, где её нет и быть не может», – поделилась Феруза Рузиева.
Теперь героини – пленницы боевиков. На территории Халифата у каждой из них своя миссия. Случайно оказавшись в одном месте, женщины решаются на побег и вынуждены защищать свою жизнь с оружием в руках.
Компанию вышеназванным актёрам также составят Владимир Верёвочкин, Наташа Швец, Юлия Ауг, Никита Тезин и другие. Создатели сериала подключили к работе консультантов по вопросам безопасности и экспертов в области психологии. Режиссёр-постановщик Евгений Лаврентьев подчеркнул, что хотя «На краю» и не документальное кино, самое важное, «чтобы история была честной».
«Это социально ответственный проект и серьёзный вызов для нашей кинокомпании, – отметила генеральный продюсер «Русского» Ирина Смирнова. – Через формат телесериала мы поднимаем важную тему – безопасность человека, государства, мира в конце концов. Это только кажется, что террористическая угроза где-то далеко. Мы все ходим по одной земле и все мы одинаково уязвимы».