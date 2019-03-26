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Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля

26 марта
2019 год

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26 марта 2019
1 апреля в 21.30 на Первом канале состоится премьера ретро-детектива Антона Борматова «Подкидыш» с Антоном Шагиным, Аглаей Тарасовой и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Производством сериала по заказу «Амедиа Продакшн» занимается компания «Медиаслово», уточняет пресс-служба канала.

Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля
фото: Пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

1925 год. Разгар НЭПа. Новгородский жулик по кличке Подкидыш (Шагин), убегая от местных бандитов, попадает в Ленинград, где сотрудники МУРа принимают его за известного сыщика и назначают начальником отдела в УГРО. Вначале Подкидыш собирается сбежать, но потом узнаёт про ценный склад улик и экспроприированного добра. Он решает остаться и ограбить хранилище, ведь имея удостоверение милиционера это сделать гораздо проще. С наскока организовать ограбление не удаётся, и Подкидышу, изображая следователя, приходится участвовать в раскрытии преступлений. Благодаря криминальному мышлению и незаконным методам дознания он делает колоссальные успехи на этом поприще и становится образцовым советским милиционером. Тимофею Трибунцеву досталась роль майора рабоче-крестьянской милиции Субботы, а Аглае Тарасовой – идейной комсомолки Анны Калининой, к которой у провинциального вора возникают романтичные чувства. Также в сериале приняли участие Евгений Антропов (Степан Рыжков), Сергей Барковский (Мефодий Гончаров), Семён Шкаликов (Крахмал), Николай Шрайбер (Воркута), Александр Ткачёв (Осень), Сергей Русскин (Земляника), Руслан Барабанов (Вася-Самокат), Антон Васильев (Антонов) и другие актёры.

По словам Антона Борматова, «"Подкидыш" в первую очередь о том, как враги человека становятся его друзьями. Бывший жулик попадает на высокую должность в отдел милиции. И, несмотря на то, что к людям в форме он всю жизнь относился отрицательно, начинает с ними дружить и даже влюбляется в одну из сотрудниц. Зрителям будет интересно наблюдать за тем, как все представления о жизни одного человека постепенно меняются.
Моё становление выпало на 90-е годы. И мне кажется, что НЭП похож на это время. Я взялся за эту тему, потому что, как мне кажется, это тоже было время больших перемен, анархия, когда менялись законы. Также мне интересен герой, как Подкидыш, который в финале обрёл новую жизнь».

Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля
фото: Пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

«Мой герой – новгородский вор из детдома, которого воспитал местный авторитет по кличке Земляника. Подкидыш с детства трудился во благо воров – лазил в форточки. Однажды по стечению обстоятельств он заполучил бумажник, где были не только деньги, но и билет в один конец в Ленинград. Он приезжает, его встречают милиционеры, которые, оказывается, ждут из Новгорода знаменитого следователя, направленного в Ленинград с целью повысить уровень раскрываемости преступлений. И теперь Подкидышу приходится изображать из себя первоклассного следователя, сыщика. Параллельно он умудряется сколотить банду из нескольких человек, для того чтобы ограбить главный склад НКВД, где хранятся ценности, приготовленные к отправке в Германию. Это его мечта, его идея фикс. Весь сценарий он готовит это ограбление. Отсюда и название сериала: главный герой – подкидыш-перевёртыш», – рассказал о своём персонаже Антон Шагин.

«У моего героя, наверное, нет реального прототипа. Если говорить о каких-то референсах, то ориентир для меня – Ролан Быков. "Подкидыш" – авантюрный детектив. Я играю начальника милиции, начальника отделения. Это нелёгкая работа, знаете ли: нужно и тем, и этим угодить… Такая "сволочинка" в моём герое есть. Без этого никуда. Он холост, живёт в общежитии, в революцию верит. А ещё он поэт! Этим меня и зацепил персонаж. Он сочиняет стихи, хоть это и остаётся за кадром. А как он сочиняет лозунги!» – восхищается Субботой Тимофей Трибунцев.

Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля
фото: Пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

Героиня Аглаи Тарасовой ей «близка, потому что она упрямая, честная, она максималистка – у неё либо так, либо никак. Она интересный герой – каждая ситуация что-то в ней меняет, переворачивает внутренний мир. Сначала она ко многому предвзято относится: например, слепо верит в коммунизм, а потом понимает, что просто не знала чего-то, и удивляется, как она могла вот так судить. На протяжении фильма она взрослеет, меняется в лучшую сторону. В честности и упрямстве мы с моей героиней похожи, и ещё у меня тоже иногда сносит крышу – мне кажется, что я точно знаю, о чём говорю, даже если я вообще никогда в этой теме не разбиралась. А потом понимаю, что была неправа. Но она умеет делать работу над ошибками, хочу верить, что у меня это тоже есть».

Съёмки «Подкидыша» проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Снимали в Таврическом саду, старинных особняках на Лиговском проспекте. Интерьерные съёмки проходили в Тучковом Буяне (бывшем здании пеньковых складов, выстроенном во второй половине XVIII века на одноимённом островке в русле Малой Невы) и на территории местного завода «Красный треугольник». «Петербург был изначально прописан в сценарии, этот город – колыбель революции, – заметил режиссёр. – Локации для съёмок мы тщательно выбирали по дизайну и архитектуре. Не так много зданий сохранило облик того времени». В проекте много аутентичных костюмов, большинство из них было сшито заново. «Оригинальные платья того времени в основном в нерабочем состоянии. Обувь мы также шили. Из подлинных вещей – брошки, бижутерия, бусы. Есть ещё важная причина, по которой мы не могли использовать оригинальную одежду, – люди за последние сто лет стали крупнее, а вещи, наоборот, усохли», – рассказывает художник по костюмам Марк Ли.

Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля
фото: Пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

Создателей фильма консультировали сотрудники Музея истории милиции Культурного центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором хранятся материалы уголовных дел прошлых лет, судьбы оперативных работников и следователей. Зрителей ждёт много погонь, схваток и других эффектных сцен. Многие трюки Аглая и Антон выполняли самостоятельно. Не обошлось, правда, и без казусных ситуаций. «Мне приходилось самой исполнять некоторые трюки на съёмках, – рассказывает Аглая Тарасова. – Мы много стреляли, бегали, было несколько постановочных сцен драк. В одной из сцен я должна была отыграть, как меня бьют по лицу, а я падаю на асфальт. Я не знала, получится ли это сделать без травм, я вообще человек-невезение: если где-то невозможно упасть, я там обязательно упаду, если я кого-то бью, мне страшно, что я реально сильно ударю».

Антон Шагин долго готовился, читал об этом времени, прорабатывал линию своего персонажа. К тому же съёмки были непростые в физическом плане, например, в конце сентября ему пришлось прыгать в пруд Таврического сада, чтобы найти сумку с ценными вещами – так поступает Подкидыш в одной из серий. Для вживания в роль атёру также пришлось выучить много жаргонных слов. «"С кичи на центовку, с пипы на плинту, дом родной забыл", то есть "с одной тюрьмы в другую, с одной зоны на другую так, что дом родной уже забыл, не бываю там". Ещё были такие фразочки как "эй, чепушилы", "кто ещё думает, что я фараон" и так далее. Это забавно и выдаёт в персонаже непринадлежность к милицейским органам. Мой текст для персонажа очень своеобразный. И его нужно было уложить в голове, сжиться с ним, во время съёмок у меня было ощущение, что в голове не мозги, а библиотека», – вспоминает исполнитель главной роли.
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Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля фотографии
Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля фотографии
Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля фотографии
Премьера «Подкидыша» состоится 1 апреля фотографии
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