Видеосервис Apple заработает осенью

Apple представил 25 марта видеосервис Apple TV+, который будет доступен пользователям обновлённого приложения Apple TV и даст возможность смотреть по подписке эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы от самых талантливых авторов современности. Об этом сообщается на сайте
компании.
Сервис начнёт работать этой осенью. Приложение станет доступным пользователям 100 стран благодаря выходу бесплатного обновления программного обеспечения: в мае на iPhone, iPad и Apple TV, а осенью и на Mac.
«Мы с гордостью сообщаем, что контент для Apple TV+ будут создавать самые талантливые профессионалы из всех областей кино и телевидения. Мы с удовольствием представляем зрителям краткий обзор Apple TV+ и с нетерпением ожидаем начала работы сервиса этой осенью. Для Apple TV+ будет выпускаться самый интересный и качественный контент, который только доводилось видеть любителям кино и телесериалов», —
заявил старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью
.
На стриминговом сервисе можно будет смотреть по подписке новые работы Опры Уинфри
, Стивена Спилберга
, Дженнифер Энистон
, Риз Уизерспун
, Октавии Спенсер
, Джея Джея Абрамса
, Джейсона Момоа
, М. Найта Шьямалана
и многих других. Самые разные оригинальные глубокие и вдохновляющие истории с интересными персонажами будут доступны подписчикам в приложении Apple TV — в любой момент и без рекламы.