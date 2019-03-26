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Видеосервис Apple заработает осенью

26 марта
2019 год

Новости кино >>
26 марта 2019
Apple представил 25 марта видеосервис Apple TV+, который будет доступен пользователям обновлённого приложения Apple TV и даст возможность смотреть по подписке эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы от самых талантливых авторов современности. Об этом сообщается на сайте компании.

Сервис начнёт работать этой осенью. Приложение станет доступным пользователям 100 стран благодаря выходу бесплатного обновления программного обеспечения: в мае на iPhone, iPad и Apple TV, а осенью и на Mac.

Видеосервис Apple заработает осенью
фото: apple.com

«Мы с гордостью сообщаем, что контент для Apple TV+ будут создавать самые талантливые профессионалы из всех областей кино и телевидения. Мы с удовольствием представляем зрителям краткий обзор Apple TV+ и с нетерпением ожидаем начала работы сервиса этой осенью. Для Apple TV+ будет выпускаться самый интересный и качественный контент, который только доводилось видеть любителям кино и телесериалов», — заявил старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью.

На стриминговом сервисе можно будет смотреть по подписке новые работы Опры Уинфри, Стивена Спилберга, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Октавии Спенсер, Джея Джея Абрамса, Джейсона Момоа, М. Найта Шьямалана и многих других. Самые разные оригинальные глубокие и вдохновляющие истории с интересными персонажами будут доступны подписчикам в приложении Apple TV — в любой момент и без рекламы.
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персоны
Джей Джей АбрамсДжейсон МомоаОктавия СпенсерСтивен СпилбергРиз УизерспунОпра УинфриЭм Найт ШьямаланДженнифер Энистон

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