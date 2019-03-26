Никита Волков и Иван Добронравов собрали музыкальную группу

Действие сериала разворачивается в 70-е годы прошлого столетия. СССР захлестнула волна нового вида организованной преступности: вывоз исторических ценностей за рубеж, повлёкший за собой череду убийств. Одно из таких запутанных дел расследует майор Щукин (Черневич), который придумал необычный способ поимки главного подозреваемого – популярного певца по кличке Артист (Белый). На это время приходится расцвет различных ВИА, и Щукин предлагает молодому и перспективному лейтенанту Славе Жукову (Волков) собрать свою музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Так появляется новый ансамбль, где Слава Жуков солирует, Паштет (Добронравов) играет на ударных, Гарик (Волобуев) – на клавишных, а Петя (Харитонов) – на бас-гитаре. Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артисту, но это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.
По словам Никиты Волкова, «мы как "битлы". У нас отличная команда – Ваня Добронравов, Женя Харитонов, Артём Волобуев. Все ребята – огонь! Люба Аксёнова тоже классная! Мне с ними со всеми было интересно и весело».
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
На время съёмок актёрам пришлось кардинально сменить имидж: стильные парики, усы и бакенбарды, джинсы-клёш, клетчатые пиджаки, водолазки и кубинские ботинки на каблуках – всё это помогло им перевоплотиться в поп-звёзд того времени. «Так как это музыкальный фильм, мы старались сделать все образы как можно более красочными: мои герои ходили как в раритетных чешских костюмах, так и в одежде, которую мы им шили по картинкам из журналов, фотографиям известных артистов того времени – Магомаева, например. Мы также смотрели огромное количество фотографий бабушек и родителей наших актёров», – рассказала художник по костюмам Татьяна Котес.
«Образы создавались очень сложно. Мне, с моей «рязанской» физиономией, надо было сыграть наполовину армянина. Тут, конечно, мне помогло моё детство. Я родился в Ессентуках, на Северном Кавказе, поэтому пришлось вспомнить своих знакомых со двора и сделать такой собирательный образ "клёвого" южного парня, с чувством юмора, любителя девушек и музыки, свободно владеющего гитарой, фортепиано, вокалом», – поведал Артём Волобуев.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Съёмки сериала прошли в Минске, где ещё сохранился колорит того времени: старые здания, вывески и дома культуры, над внешним видом которых дополнительно потрудились художники-постановщики, заставив город вернуться на 40 лет назад. Одним из главных способов визуализации эпохи в проекте стала музыка: для «Вокально-криминального ансамбля» специально были написаны песни, которые погрузят зрителей в эпоху 70-х. Кроме того, создатели обратились к наследникам известных советских авторов. Запись композиций осуществлялась по всем канонам советской эстрады – все инструменты звучали вживую.
«Это замечательный сериал с захватывающим сюжетом; мне кажется, что такие работы сейчас – редкость. Кроме того, в нём присутствует живая музыка – это сделало съёмочный процесс более трудоёмким, но в то же время очень интересным. Я сыграл Паштета, барабанщика до мозга костей. Он – часть музыкальной культуры; людей, которые любят поиграть и послушать запрещённую музыку», – рассказал о своей роли Иван Добронравов.