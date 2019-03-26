Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках»

Француз Дени Лаван и ирландка Кэти Бэлтон («Филомена») присоединились к актёрской команде романтического приключенческого фильма «Серебряные коньки». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», отвечающей за производство картины вместе с Группой компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова».
Кэти Бэлтон воплотит образ мисс Джексон, гувернантки главной героини. «Работа над этим прекрасным и важным фильмом – серьёзный и радостный опыт, – рассказала актриса. – Это был мой первый визит в Санкт-Петербург и в Россию в целом, и, признаться, я просто влюбилась в вашу страну и в этот город! Я обязательно сюда вернусь! Масштабы производства очень впечатляют, соответствует и уровень подготовки и таланта группы, работающей над этим проектом. Невероятная съёмочная команда, операторская группа и исключительный актёрский состав. Прежде мне не доводилось работать с русскими артистами, и я была просто поражена их талантом и мастерством, не говоря уже о том, насколько все были любезны и гостеприимны. Режиссёр Михаил Локшин – один из самых ярких режиссеров из всех, с кем я работала за много лет. Настоящий визионер и соавтор. Это большая удача и честь для меня – быть частью этого великолепного фильма».
Съёмки «Серебряных коньков», стартовавшие в Северной столице в конце января, проходят в Петербурге и Ленинградской области и продлятся до конца апреля. «Централ Партнершип» выпустит ленту в прокат 13 февраля 2020 года.