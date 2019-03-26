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Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках»

26 марта
2019 год

Новости кино >>
26 марта 2019
Француз Дени Лаван и ирландка Кэти Бэлтон («Филомена») присоединились к актёрской команде романтического приключенческого фильма «Серебряные коньки». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», отвечающей за производство картины вместе с Группой компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова».

Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету в канун 1900 года, в предновогоднем зимнем Петербурге, 18-летний сын бедного фонарщика случайно знакомится с юной аристократкой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. Главные роли достались дебютантам Фёдору Федотову и Соне Присс, а компанию им составят Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев и Сергей Колтаков.

Дени Лаван исполнит небольшую, но важную для сюжета роль Фурье, знаменитого медиума и спиритиста. Для актёра это не первый российский проект: ранее он участвовал в биографической драме «Поддубный».

Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Кэти Бэлтон воплотит образ мисс Джексон, гувернантки главной героини. «Работа над этим прекрасным и важным фильмом – серьёзный и радостный опыт, – рассказала актриса. – Это был мой первый визит в Санкт-Петербург и в Россию в целом, и, признаться, я просто влюбилась в вашу страну и в этот город! Я обязательно сюда вернусь! Масштабы производства очень впечатляют, соответствует и уровень подготовки и таланта группы, работающей над этим проектом. Невероятная съёмочная команда, операторская группа и исключительный актёрский состав. Прежде мне не доводилось работать с русскими артистами, и я была просто поражена их талантом и мастерством, не говоря уже о том, насколько все были любезны и гостеприимны. Режиссёр Михаил Локшин – один из самых ярких режиссеров из всех, с кем я работала за много лет. Настоящий визионер и соавтор. Это большая удача и честь для меня – быть частью этого великолепного фильма».

Съёмки «Серебряных коньков», стартовавшие в Северной столице в конце января, проходят в Петербурге и Ленинградской области и продлятся до конца апреля. «Централ Партнершип» выпустит ленту в прокат 13 февраля 2020 года.
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Главные роли в фильме «Серебряные коньки» достались дебютантам
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Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках» фотографии
Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках» фотографии
Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках» фотографии
Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках» фотографии
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