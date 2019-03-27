«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала лауреатов своей премии. Лидером по количеству наград стал «Домашний арест
» Петра Буслова
и Семена Слепакова
. Этот телефильм получил восемь наград.
За «Домашний арест» были также отмечены актеры – Павел Деревянко
(лучшая мужская роль), Тимофей Трибунцев
(актер второго плана) и Альбина Тиханова
(актриса второго плана). Единственную конкуренцию им в актерских номинациях составила Анна Михалкова
, удостоенная награды за лучшую женскую роль за работу в сериале «Обычная женщина
».
Специальный приз за реализацию мечты продюсера получили создатели долгоиграющего сериала «След
». Лучшим телевизионным мини-сериалом назвали «Крепость Бадабер
», также ставшую одним из фаворитов премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лучшим телесериалом более 24 эпизодов назвали «Ищейку
», режиссером которой был Дмитрий Брусникин
, скончавшийся в августе 2018 года. Зато за самый популярный формат наградили сразу два проекта – «Обычную женщину
» и «Звоните ДиКаприо!
»
Полный список лауреатов премии АПКиТ:
Лучший телевизионный фильм (1-4 серии)
– «Крепость Бадабер
» (генеральные продюсеры – Константин Эрнст
, Сергей Титинков
, Джаник Файзиев
, Рафаел Минасбекян
, режиссер – Кирилл Белевич
, показ – Первый канал)
«Ноль
» (генеральные продюсеры – Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, режиссер – Руслан Паушу
, показ – НТВ)
«Эксперт
» (генеральные продюсеры – Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, режиссер – Владимир Фатьянов
, показ – НТВ)
Лучший телевизионный мини-сериал (5 - 24 серий)
– «Обычная женщина
» (продюсеры – Валерий Федорович
, Евгений Никишов
, Александр Плотников
, Альберт Рябышев
, Иван Голомовзюк
, режиссер – Борис Хлебников
, показ – ТВ-3) и «Звоните ДиКаприо!
» (продюсеры – Антон Щукин
, Артем Логинов
, Антон Зайцев
, Александр Дулерайн
, режиссер – Жора Крыжовников
, показ – ТНТ-Premier)
«Лучше, чем люди
» (генеральные продюсеры – Эдуард Илоян
, Александр Кессель
, Виталий Шляппо
, Денис Жалинский
, Алексей Троцюк
, режиссер – Андрей Джунковский
, показ – START, kino.1tv.ru)
Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)
– «Ищейка
» (продюсеры – Влад Ряшин
, Дарья Лаврова
, режиссер – Дмитрий Брусникин
, показ – Первый канал)
«Молодежка
» (генеральные продюсеры – Вячеслав Муругов
, Федор Бондарчук
, Дмитрий Табарчук
, Сергей Арланов
, режиссер – Андрей Головков
, показ – СТС)
«Тайны господи Кирсановой
» (генеральные продюсеры – Влад Ряшин, Виталий Бордачев
, режиссеры – Сергей Мезенцев
, Виталий Бордачев, показ – «Россия 1»)
Лучший комедийный сериал
– «Домашний арест» (продюсеры – Семен Слепаков, Александр Дулерайн, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, режиссер – Петр Буслов
, показ – ТНТ-Premier)
«Год культуры
» (продюсеры – Вячеслав Дусмухаметов
, Семен Слепаков
, Артур Джанибекян
, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, режиссер – Тито Калатозишвили
, показ – ТНТ-Premier)
«Ольга
» (продюсеры – Артем Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин, режиссеры – Артем Лемперт
, Павел Орешин
, показ – ТНТ)
Лучший телевизионный анимационный сериал
– «Барбоскины
» (продюсеры – Антон Златопольский
, Сергей Сельянов
, Александр Боярский
, режиссеры – Екатерина Салабай
, Елена Галдобина
, Алексей Пичужин
, показ – «Россия 1»)
«Маша и Медведь
» (продюсеры – Олег Кузовков
, Дмитрий Ловейко
, Марина Ратина
, режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов
, показ – «Россия 1»)
«Фиксики
» (продюсеры – Георгий Васильев
, Илья Попов
, Майкл Мэннис
, режиссеры – Арсен Хачатурян
, Ольга Лопато-Джагацпанян
, Милана Федосеева
, Иван Пшонкин, Азат Газизов
, показ – «Карусель»)
Лучшая сценарная работа
– «Домашний арест» (Семен Слепаков, Максим Туханин
по идее Семена Слепакова)
«Крепость Бадабер» (Дмитрий Алейников
)
«Обычная женщина» (Мария Меленевская
, Денис Уточкин
, Александр Собичевский
)
Лучшие визуальные эффекты
– «Лучше, чем люди» (UnitFive)
«Золотая орда
» (Main Road Post)
«Крепость Бадабер» (Алексей Челомов, Кайгородов Александр
)
Лучшая режиссерская работа
– Петр Буслов («Домашний арест»)
Жора Крыжовников («Звоните ДиКаприо!»)
Борис Хлебников («Обычная женщина»)
Лучшая оригинальная музыка к телевизионному фильму/сериалу
– «Крепость Бадабер» (Сергей Дудаков
)
«Домашний арест» (Людовик Бурс
, Рамазан Юнусов
, Семен Слепаков)
«Обычная женщина» (Дмитрий Емельянов
)
Лучшая операторская работа
– «Желтый глаз тигра
» (Морад Абдель-Фаттах
)
«Золотая орда» (Морад Абдель-Фаттах)
«Крепость Бадабер» (Юрий Коробейников)
Лучшая работа художника-постановщика
– «Крепость Бадабер» (Жанна Пахомова
)
«Годунов
» (Евгений Качанов
, Анна Лазарева
)
«Домашний арест» (Артем Кузьмин
)
Лучшая работа художника по костюмам
– «Золотая орда» (Мария Юреско
)
«Годунов» (Наталья Салтыкова
)
«Крепость Бадабер» (Александра Весельчакова
)
Лучшая работа художника по гриму
– «Лучше, чем люди» (Мария Новикова, Алексей Ивченко
)
«Годунов» (Анастасия Эсадзе
)
«Золотая орда» (Елена Аршинова, Елена Мамедова
)
Лучшая работа звукорежиссера
– «Крепость Бадабер» (Алексей Самоделко
)
«Домашний арест» (Юлия Бордачева
)
«Золотая орда» (Ольга Субботина
, Вадим Рудобелец
)
Лучшая работа режиссера монтажа
– «Домашний арест» (Руслан Габдрахманов
)
«Крепость Бадабер» (Екатерина Лазарева, Дмитрий Румянцев, Антон Комраков, Сергей Федотов
)
«Обычная женщина» (Юлия Баталова
, Дарья Данилова
)
Лучший кастинг-директор
– «Домашний арест» (Татьяна Хречкова
)
«Звоните ДиКаприо!» (Марина Тарасова
)
«Крепость Бадабер» (Наталья Троицкая
)
«Ненастье
» (Светлана Жигалкина)
Лучший актер телевизионного фильма/сериала
–
Павел Деревянко
(«Домашний арест»)
Александр Робак
(«Домашний арест»)
Андрей Бурковский
(«Звоните ДиКаприо!»)
Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала
– Анна Михалкова
(«Обычная женщина»)
Анна Уколова
(«Домашний арест»)
Паулина Андреева
(«Лучше, чем люди»)
Юлия Снигирь
(«Кровавая барыня
»)
Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале
– Тимофей Трибунцев
(«Домашний Арест»)
Сергей Бурунов
(«Домашний арест»)
Сергей Маковецкий
(«Годунов»)
Лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериале
–Альбина Тиханова
(«Домашний Арест»)
Ирина Розанова
(«Крепость Бадабер»)
Светлана Иванова
(«Крепость Бадабер»)
Лучший полнометражный художественный фильм – «Т-34
» (продюсеры – Антон Златопольский, Рубен Дишдишян
, Леонард Блаватник
, Леонид Верещагин
, Никита Михалков
, Нелли Яралова
, Юлия Иванова
, режиссер – Алексей Сидоров
)
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
» (продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Илья Куликов
, Андрей Семенов
, режиссер – Илья Куликов)
«Я худею
» (продюсеры – Сергей Корнихин
, Алексей Нужный
, Николай Куликов
, Екатерина Кононенко
, Алена Кремер, Илья Найшуллер
, режиссер – Алексей Нужный)