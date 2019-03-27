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«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

27 марта
2019 год

Новости кино >>
27 марта 2019
Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала лауреатов своей премии. Лидером по количеству наград стал «Домашний арест» Петра Буслова и Семена Слепакова. Этот телефильм получил восемь наград.

«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

За «Домашний арест» были также отмечены актеры – Павел Деревянко (лучшая мужская роль), Тимофей Трибунцев (актер второго плана) и Альбина Тиханова (актриса второго плана). Единственную конкуренцию им в актерских номинациях составила Анна Михалкова, удостоенная награды за лучшую женскую роль за работу в сериале «Обычная женщина».

Специальный приз за реализацию мечты продюсера получили создатели долгоиграющего сериала «След». Лучшим телевизионным мини-сериалом назвали «Крепость Бадабер», также ставшую одним из фаворитов премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лучшим телесериалом более 24 эпизодов назвали «Ищейку», режиссером которой был Дмитрий Брусникин, скончавшийся в августе 2018 года. Зато за самый популярный формат наградили сразу два проекта – «Обычную женщину» и «Звоните ДиКаприо!»


Полный список лауреатов премии АПКиТ:

Лучший телевизионный фильм (1-4 серии) – «Крепость Бадабер» (генеральные продюсеры – Константин Эрнст, Сергей Титинков, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, режиссер – Кирилл Белевич, показ – Первый канал)

«Ноль» (генеральные продюсеры – Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, режиссер – Руслан Паушу, показ – НТВ)
«Эксперт» (генеральные продюсеры – Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, режиссер – Владимир Фатьянов, показ – НТВ)


Лучший телевизионный мини-сериал (5 - 24 серий) – «Обычная женщина» (продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Альберт Рябышев, Иван Голомовзюк, режиссер – Борис Хлебников, показ – ТВ-3) и «Звоните ДиКаприо!» (продюсеры – Антон Щукин, Артем Логинов, Антон Зайцев, Александр Дулерайн, режиссер – Жора Крыжовников, показ – ТНТ-Premier)

«Лучше, чем люди» (генеральные продюсеры – Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, режиссер – Андрей Джунковский, показ – START, kino.1tv.ru)


Лучший телевизионный сериал (более 24 серий) – «Ищейка» (продюсеры – Влад Ряшин, Дарья Лаврова, режиссер – Дмитрий Брусникин, показ – Первый канал)

«Молодежка» (генеральные продюсеры – Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Сергей Арланов, режиссер – Андрей Головков, показ – СТС)
«Тайны господи Кирсановой» (генеральные продюсеры – Влад Ряшин, Виталий Бордачев, режиссеры – Сергей Мезенцев, Виталий Бордачев, показ – «Россия 1»)


Лучший комедийный сериал – «Домашний арест» (продюсеры – Семен Слепаков, Александр Дулерайн, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, режиссер – Петр Буслов, показ – ТНТ-Premier)

«Год культуры» (продюсеры – Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков, Артур Джанибекян, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, режиссер – Тито Калатозишвили, показ – ТНТ-Premier)
«Ольга» (продюсеры – Артем Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин, режиссеры – Артем Лемперт, Павел Орешин, показ – ТНТ)


Лучший телевизионный анимационный сериал – «Барбоскины» (продюсеры – Антон Златопольский, Сергей Сельянов, Александр Боярский, режиссеры – Екатерина Салабай, Елена Галдобина, Алексей Пичужин, показ – «Россия 1»)

«Маша и Медведь» (продюсеры – Олег Кузовков, Дмитрий Ловейко, Марина Ратина, режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, показ – «Россия 1»)
«Фиксики» (продюсеры – Георгий Васильев, Илья Попов, Майкл Мэннис, режиссеры – Арсен Хачатурян, Ольга Лопато-Джагацпанян, Милана Федосеева, Иван Пшонкин, Азат Газизов, показ – «Карусель»)


Лучшая сценарная работа – «Домашний арест» (Семен Слепаков, Максим Туханин по идее Семена Слепакова)

«Крепость Бадабер» (Дмитрий Алейников)
«Обычная женщина» (Мария Меленевская, Денис Уточкин, Александр Собичевский)


Лучшие визуальные эффекты – «Лучше, чем люди» (UnitFive)

«Золотая орда» (Main Road Post)
«Крепость Бадабер» (Алексей Челомов, Кайгородов Александр)


Лучшая режиссерская работа – Петр Буслов («Домашний арест»)

Жора Крыжовников («Звоните ДиКаприо!»)
Борис Хлебников («Обычная женщина»)


Лучшая оригинальная музыка к телевизионному фильму/сериалу – «Крепость Бадабер» (Сергей Дудаков)

«Домашний арест» (Людовик Бурс, Рамазан Юнусов, Семен Слепаков)
«Обычная женщина» (Дмитрий Емельянов)


Лучшая операторская работа – «Желтый глаз тигра» (Морад Абдель-Фаттах)

«Золотая орда» (Морад Абдель-Фаттах)
«Крепость Бадабер» (Юрий Коробейников)


Лучшая работа художника-постановщика – «Крепость Бадабер» (Жанна Пахомова)

«Годунов» (Евгений Качанов, Анна Лазарева)
«Домашний арест» (Артем Кузьмин)


Лучшая работа художника по костюмам – «Золотая орда» (Мария Юреско)

«Годунов» (Наталья Салтыкова)
«Крепость Бадабер» (Александра Весельчакова)


Лучшая работа художника по гриму – «Лучше, чем люди» (Мария Новикова, Алексей Ивченко)

«Годунов» (Анастасия Эсадзе)
«Золотая орда» (Елена Аршинова, Елена Мамедова)


Лучшая работа звукорежиссера – «Крепость Бадабер» (Алексей Самоделко)

«Домашний арест» (Юлия Бордачева)
«Золотая орда» (Ольга Субботина, Вадим Рудобелец)


Лучшая работа режиссера монтажа – «Домашний арест» (Руслан Габдрахманов)

«Крепость Бадабер» (Екатерина Лазарева, Дмитрий Румянцев, Антон Комраков, Сергей Федотов)
«Обычная женщина» (Юлия Баталова, Дарья Данилова)


Лучший кастинг-директор – «Домашний арест» (Татьяна Хречкова)

«Звоните ДиКаприо!» (Марина Тарасова)
«Крепость Бадабер» (Наталья Троицкая)
«Ненастье» (Светлана Жигалкина)


Лучший актер телевизионного фильма/сериала
Павел Деревянко («Домашний арест»)

Александр Робак («Домашний арест»)
Андрей Бурковский («Звоните ДиКаприо!»)


Лучшая актриса телевизионного фильма/сериалаАнна Михалкова («Обычная женщина»)

Анна Уколова («Домашний арест»)
Паулина Андреева («Лучше, чем люди»)
Юлия СнигирьКровавая барыня»)


Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериалеТимофей Трибунцев («Домашний Арест»)

Сергей Бурунов («Домашний арест»)
Сергей Маковецкий («Годунов»)


Лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериалеАльбина Тиханова («Домашний Арест»)

Ирина Розанова («Крепость Бадабер»)

Светлана Иванова («Крепость Бадабер»)


Лучший полнометражный художественный фильм – «Т-34» (продюсеры – Антон Златопольский, Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Нелли Яралова, Юлия Иванова, режиссер – Алексей Сидоров)

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Илья Куликов, Андрей Семенов, режиссер – Илья Куликов)

«Я худею» (продюсеры – Сергей Корнихин, Алексей Нужный, Николай Куликов, Екатерина Кононенко, Алена Кремер, Илья Найшуллер, режиссер – Алексей Нужный)
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«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения фотографии
«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения фотографии
«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения фотографии
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