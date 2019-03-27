Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссер «Капернаума» возглавит жюри программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля

27 марта
2019 год

Новости кино >>
27 марта 2019
Ливанская постановщица Надин Лабаки, чей фильм «Капернаум» в прошлом году был удостоено приза жюри Канн, а затем номинирован на премию «Оскар», возглавит жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, сообщается на сайте смотра.

Режиссер «Капернаума» возглавит жюри программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля
фото: Каннский кинофестиваль

«Я помню, как впервые приехала в Канны еще в качестве студентки, изучающей кино, и была очень взволнована тем, что оказалась на самом престижном фестивале мира. Тогда мне казалось, что все это для меня недосягаемо. Я помню, как вставала по утрам в бесконечные очереди, чтобы получить билет. Кажется, это было только вчера, но прошло уже 15 лет с тех пор, как я заполнила регистрационную форму на Cinefondation, мое сердце было полно надежды, рука дрожала. Сегодня я – глава жюри программы «Особый взгляд», что показывает, что иногда жизнь может быть даже лучше, чем мечты. Я не могу дождаться показов конкурсных фильмов. Я не могу дождаться дискуссий и обсуждений, чтобы встряхнуться, вдохновиться работами других», – отметила Надин Лабаки.

Лабаки окончила Бейрутский университет, после чего снимала рекламные ролики и музыкальные клипы. В 2004 году она приняла участие в программе Cinefondation Residency, где занималась разработкой своего первого полнометражного фильма «Карамель», который в 2007 году был показан в программе «Двухнедельник режиссеров» и стал одним из самых успешных ливанских фильмов в мире. В 2011 году в конкурсе «Особый взгляд» была показана картина Лабаки «И куда мы теперь?». В 2018-м – уже в основном конкурсе лента «Капернаум».
версия для печати
Ссылки по теме
«Капернаум»: Без бумажки - ты букашка
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
Надин Лабаки
фильмы
КапернаумКарамель

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нодар Мгалоблишвили
26 марта ушёл из жизни актёр Нодар Мгалоблишвили.
Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.

День рождения >>

Ксения Баскакова
Никита Джигурда
Алексей Жарков
Алексей Зубков
Юлия Кудояр
Светлана Рябова
Алика Смехова
Антанас Шурна
Геннадий Юдин
Ричард Дэннинг
Майкл Йорк
Кад Мерад
Элизабет Митчелл
Глория Свенсон
Натан Филлион
Мария Шнайдер
все родившиеся 27 марта >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен