Режиссер «Капернаума» возглавит жюри программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля

Ливанская постановщица Надин Лабаки, чей фильм «Капернаум» в прошлом году был удостоено приза жюри Канн, а затем номинирован на премию «Оскар», возглавит жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, сообщается на сайте смотра.
фото: Каннский кинофестиваль
«Я помню, как впервые приехала в Канны еще в качестве студентки, изучающей кино, и была очень взволнована тем, что оказалась на самом престижном фестивале мира. Тогда мне казалось, что все это для меня недосягаемо. Я помню, как вставала по утрам в бесконечные очереди, чтобы получить билет. Кажется, это было только вчера, но прошло уже 15 лет с тех пор, как я заполнила регистрационную форму на Cinefondation, мое сердце было полно надежды, рука дрожала. Сегодня я – глава жюри программы «Особый взгляд», что показывает, что иногда жизнь может быть даже лучше, чем мечты. Я не могу дождаться показов конкурсных фильмов. Я не могу дождаться дискуссий и обсуждений, чтобы встряхнуться, вдохновиться работами других», – отметила Надин Лабаки.
Лабаки окончила Бейрутский университет, после чего снимала рекламные ролики и музыкальные клипы. В 2004 году она приняла участие в программе Cinefondation Residency, где занималась разработкой своего первого полнометражного фильма «Карамель», который в 2007 году был показан в программе «Двухнедельник режиссеров» и стал одним из самых успешных ливанских фильмов в мире. В 2011 году в конкурсе «Особый взгляд» была показана картина Лабаки «И куда мы теперь?». В 2018-м – уже в основном конкурсе лента «Капернаум».