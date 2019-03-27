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«В поисках утраченного времени» Пруста станет сериалом

27 марта
2019 год

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27 марта 2019
Цикл романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» будет адаптирован для телесериала, сообщает Deadline.

«В поисках утраченного времени» Пруста станет сериалом
фото: "Любовь Свана"

Начатый в 1909 году цикл состоит из семи романов, три из которых были изданы уже после смерти Пруста. В цикле выведено более чем 2000 персонажей.

Проектом займется французский актер и режиссер Гийом Гальенн, снимавший фильм «Я, снова я и мама» и экранизацию романа «Обломов». Он будет автором, режиссером и сопродюсером сериала. Вместе с Гальенном проект будут продюсировать компании Federation Entertainment, Cinéfrance Studios и Don’t Be Shy, работавшие над сериалом «Марсель» с Жераром Депардье, выходившем на Netflix.

По словам Гальенна, действие романов Пруста он хочет перенести в 1970-1990-е, «когда время не было таким быстрым, телефон еще был проводным, а у некоторых аристократов еще были слуги».

Экранизация романов Марселя Пруста – задача не из простых, с ней пытались справиться Лукино Висконти и Джозеф Лоузи. Фолькер Шлендорф экранизировал первый роман цикла «Любовь Свана» – с Джереми Айронсом, Орнеллой Мути и Аленом Делоном. В 2011 году во Франции уже выходил двухсерийный телефильм по мотивам романов, начиная со второго «Под сенью девушек в цвету».
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