«В поисках утраченного времени» Пруста станет сериалом

Цикл романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» будет адаптирован для телесериала, сообщает Deadline.
фото: "Любовь Свана"
Начатый в 1909 году цикл состоит из семи романов, три из которых были изданы уже после смерти Пруста. В цикле выведено более чем 2000 персонажей.
Проектом займется французский актер и режиссер Гийом Гальенн, снимавший фильм «Я, снова я и мама» и экранизацию романа «Обломов». Он будет автором, режиссером и сопродюсером сериала. Вместе с Гальенном проект будут продюсировать компании Federation Entertainment, Cinéfrance Studios и Don’t Be Shy, работавшие над сериалом «Марсель» с Жераром Депардье, выходившем на Netflix.
По словам Гальенна, действие романов Пруста он хочет перенести в 1970-1990-е, «когда время не было таким быстрым, телефон еще был проводным, а у некоторых аристократов еще были слуги».