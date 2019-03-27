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Безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону

27 марта
2019 год

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27 марта 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер драмы «Игры разумов» режиссерского дебюта Фарада Сафиниа, работавшего над сценарием фильма «Апокалипсис».



Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит в Англии середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников – доктор Уильям Майнор. Последнего сыграл Шон Пенн, а роль профессора исполнил Мэл Гибсон.

«Когда Мэл Гибсон предложил мне взяться за экранизацию книги Саймона Винчестера «Хирург из Кроуторна: История убийства, сумасшествия и любви к словам», я почувствовал себя очень воодушевленным. Это самая сложная, захватывающая и эмоциональная история над которой я когда-либо работал. Все это напомнило мне историю создания социальных сетей. Надежды и амбиции Джеймса Мюррея имеют поразительное сходство с надеждами и амбициями Марка Цукенберга, Стива Джобса и Билла Гейста. И именно поэтому история создания оксфордского словаря актуальна и в наше время», – говорит режиссер Фарад Сафиниа.

Безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону
фото: Компания "Экспонента"

Мэл Гибсон купил права на экранизацию книги Винчестера еще в 1999 году, но только спустя 17 лет съемочная группа приступила к съемкам картины, в которой Гибсон впервые сыграл вместе с Шоном Пенном. Роли в фильме также исполнили Натали Дормер, Эдди Марсан, Дженнифер Эль.

В российский прокат фильм «Игры разумов» выйдет 25 апреля.
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персоны
Мел ГибсонНатали ДормерЭдди МарсанШон ПеннДженнифер Эль
фильмы
АпокалипсисИгры разумов

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Безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону фотографии
Безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону фотографии
Безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону фотографии
Безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону фотографии
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