Безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону

Кино-театр.ру представляет трейлер драмы «Игры разумов» режиссерского дебюта Фарада Сафиниа, работавшего над сценарием фильма «Апокалипсис».
Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит в Англии середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников – доктор Уильям Майнор. Последнего сыграл Шон Пенн, а роль профессора исполнил Мэл Гибсон.
«Когда Мэл Гибсон предложил мне взяться за экранизацию книги Саймона Винчестера «Хирург из Кроуторна: История убийства, сумасшествия и любви к словам», я почувствовал себя очень воодушевленным. Это самая сложная, захватывающая и эмоциональная история над которой я когда-либо работал. Все это напомнило мне историю создания социальных сетей. Надежды и амбиции Джеймса Мюррея имеют поразительное сходство с надеждами и амбициями Марка Цукенберга, Стива Джобса и Билла Гейста. И именно поэтому история создания оксфордского словаря актуальна и в наше время», – говорит режиссер Фарад Сафиниа.
фото: Компания "Экспонента"
Мэл Гибсон купил права на экранизацию книги Винчестера еще в 1999 году, но только спустя 17 лет съемочная группа приступила к съемкам картины, в которой Гибсон впервые сыграл вместе с Шоном Пенном. Роли в фильме также исполнили Натали Дормер, Эдди Марсан, Дженнифер Эль.
В российский прокат фильм «Игры разумов» выйдет 25 апреля.