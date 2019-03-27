Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сенаторы ополчились на «Братство» Павла Лунгина

27 марта
2019 год

Новости кино >>
27 марта 2019
Член Совета Федерации Игорь Морозов на пленарном заседании заявил, что фильм «Братство» Павла Лунгина не должен выйти в прокат 9 мая, так как он «вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе», сообщает ТАСС.

Сенаторы ополчились на «Братство» Павла Лунгина

Морозов уточнил, что в его адрес стали приходить письма с отрицательными отзывами о картине, после чего было решено провести в Министерстве культуры РФ закрытый показ ленты, зрителями которой стали в том числе и сенаторы.

«Действительно, фильм неоднозначный, стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародерство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий - вот что легло в основу этого фильма», – рассказал сенатор.

По его мнению, на этом фильме нельзя воспитывать молодежь и «главное, чтобы фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован».

«Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, фильм Лунгина «Братство» никак не соответствует тому названию, которое он ему дал», – уточнил Морозов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме – пока без каких-либо протоколов.

До этого фильм уже показывали 7 февраля, первыми зрителями стали ветераны Афганистана. Показ был организован при поддержке организации «Офицеры России». Тогда же к зрителям обратился бывший глава ФСБ, генерал Николай Ковалев, эпизоды из биографии которого стали основой сценария фильма. Он поблагодарил режиссера Павла Лунгина за то, что «он рассказал об одном из эпизодов этой войны».

«В фильме «Братство» нельзя искать точных совпадений, потому что кино – особый жанр, но в любом случае картина найдет своего зрителя. Я желаю, чтобы то, что испытали мы, не пришлось испытать нашим детям», – говорил тогда Ковалев.

«Братство» рассказывает о событиях 1988 года, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих». Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности, и отчетливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится – никогда ничего не идёт по плану.

В картине сыграли Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Александр Кузнецов, Роман Колотухин, Михаил Кремер, Кирилл Ермичев. Российский прокат запланирован на 9 мая.
версия для печати
Ссылки по теме
Павел Лунгин рассказывает правду о советских войсках в Афганистане
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
Поиск по меткам
КиноиндустрияРоссийские фильмыцензура
персоны
Олег ВасильковКирилл ЕрмичёвВиталий КищенкоРоман КолотухинМихаил КремерАлександр Кузнецов (IX)Фёдор ЛавровПавел ЛунгинАнтон МомотКирилл ПироговЯн Цапник
фильмы
Братство

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нодар Мгалоблишвили
26 марта ушёл из жизни актёр Нодар Мгалоблишвили.
Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.

День рождения >>

Ксения Баскакова
Никита Джигурда
Алексей Жарков
Алексей Зубков
Юлия Кудояр
Светлана Рябова
Алика Смехова
Антанас Шурна
Геннадий Юдин
Ричард Дэннинг
Майкл Йорк
Кад Мерад
Элизабет Митчелл
Глория Свенсон
Натан Филлион
Мария Шнайдер
все родившиеся 27 марта >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен