Сенаторы ополчились на «Братство» Павла Лунгина

Член Совета Федерации Игорь Морозов на пленарном заседании заявил, что фильм «Братство
» Павла Лунгина
не должен выйти в прокат 9 мая, так как он «вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе», сообщает ТАСС
.
Морозов уточнил, что в его адрес стали приходить письма с отрицательными отзывами о картине, после чего было решено провести в Министерстве культуры РФ закрытый показ ленты, зрителями которой стали в том числе и сенаторы.
«Действительно, фильм неоднозначный, стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародерство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий - вот что легло в основу этого фильма
», – рассказал сенатор.
По его мнению, на этом фильме нельзя воспитывать молодежь и «главное, чтобы фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован».
«Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, фильм Лунгина «Братство» никак не соответствует тому названию, которое он ему дал
», – уточнил Морозов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме – пока без каких-либо протоколов.
До этого фильм уже показывали 7 февраля, первыми зрителями стали ветераны Афганистана. Показ был организован при поддержке организации «Офицеры России». Тогда же к зрителям обратился бывший глава ФСБ, генерал Николай Ковалев, эпизоды из биографии которого стали основой сценария фильма. Он поблагодарил режиссера Павла Лунгина за то, что «он рассказал об одном из эпизодов этой войны».
«В фильме «Братство» нельзя искать точных совпадений, потому что кино – особый жанр, но в любом случае картина найдет своего зрителя. Я желаю, чтобы то, что испытали мы, не пришлось испытать нашим детям
», – говорил тогда Ковалев.
«Братство» рассказывает о событиях 1988 года, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих». Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности, и отчетливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится – никогда ничего не идёт по плану.
В картине сыграли Кирилл Пирогов
, Ян Цапник
, Виталий Кищенко
, Федор Лавров
, Олег Васильков
, Антон Момот
, Александр Кузнецов
, Роман Колотухин
, Михаил Кремер
, Кирилл Ермичев
. Российский прокат запланирован на 9 мая.