Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны

В сети появился первый трейлер анимационной комедии «Angry Birds в кино 2»
- продолжения картины 2016 года
, рассказывающей о героях популярной видеоигры.
На этот раз противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень: героям придется объединится, чтобы противостоять новому врагу - обитателям третьего, замерзшего острова, которые угрожают заморозить все вокруг.
Режиссером ленты выступил Туроп Ван Орман («Время приключений»). Главные роли озвучили Джейсон Судейкис
, Джош Гэд
, Дэни МакБрайд
, Билл Хейдер
, Питер Динклэйдж
, Аквафина
, Дав Камерон
, Стерлинг К. Браун
, Зак Вудс
, Эухенио Дербес
и Майя Рудольф
.
Российская премьера мультфильма «Angry Birds в кино 2»
намечена 22 августа 2019 года.