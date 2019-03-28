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Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны

28 марта
2019 год

Новости кино >>
28 марта 2019
В сети появился первый трейлер анимационной комедии «Angry Birds в кино 2» - продолжения картины 2016 года, рассказывающей о героях популярной видеоигры.


На этот раз противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень: героям придется объединится, чтобы противостоять новому врагу - обитателям третьего, замерзшего острова, которые угрожают заморозить все вокруг.

Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны

Режиссером ленты выступил Туроп Ван Орман («Время приключений»). Главные роли озвучили Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Дэни МакБрайд, Билл Хейдер, Питер Динклэйдж, Аквафина, Дав Камерон, Стерлинг К. Браун, Зак Вудс, Эухенио Дербес и Майя Рудольф.

Российская премьера мультфильма «Angry Birds в кино 2» намечена 22 августа 2019 года.
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Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны фотографии
Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны фотографии
Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны фотографии
Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны фотографии
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