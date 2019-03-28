Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сэм Мендес отправится в 1917-й

28 марта
2019 год

Новости кино >>
28 марта 2019
Режиссер «Красоты по-американски» и двух последних фильмов «бондианы» («Координаты «Скайфолл» и «Спектр») Сэм Мендес 1 апреля приступает к съемкам новой картины «1917», сообщает пресс-служба российского подразделения компании Universal Pictures, участвующей в производстве ленты.

Сэм Мендес отправится в 1917-й

Картина расскажет про один день из жизни двух молодых британских солдат в разгар Первой мировой войны. Главные роли исполнят Джордж МакКэйКапитан Фантастик») и Дин-Чарльз ЧепменИгра престолов»). В фильме также сыграют Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Клэр Дюбюрк, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.

Сценарий Мэндес написал вместе с Кристи Уилсон-Кернс, работавшей над сериалом «Страшные сказки». Оператором выступит Роджер Дикинс, с которым Мендес снимал «Координаты «Скайфолл». Съемки пройдут в Англии и Шотландии.

В российский прокат фильм выйдет в марте 2020 года.
версия для печати
персоны
Бенедикт КамбербэтчДжордж МакКэйСэм МендесРичард МэдденЭндрю СкоттМарк СтронгКолин Фёрт
фильмы
007: Координаты "Скайфолл"007: СпектрИгра престоловКапитан ФантастикКрасота по-американскиСтрашные сказки

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нодар Мгалоблишвили
26 марта ушёл из жизни актёр Нодар Мгалоблишвили.
Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.

День рождения >>

Екатерина Жемчужная
Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Ярослав Леонов
Александр Митта
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Винс Вон
Фоско Джакетти
Илария Оккини
Джулия Стайлз
Ник Фрост
Джозефина Чаплин
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен