Сэм Мендес отправится в 1917-й

Режиссер «Красоты по-американски
» и двух последних фильмов «бондианы» («Координаты «Скайфолл
» и «Спектр
») Сэм Мендес 1 апреля приступает к съемкам новой картины «1917», сообщает пресс-служба российского подразделения компании Universal Pictures, участвующей в производстве ленты.
Картина расскажет про один день из жизни двух молодых британских солдат в разгар Первой мировой войны. Главные роли исполнят Джордж МакКэй
(«Капитан Фантастик
») и Дин-Чарльз Чепмен
(«Игра престолов
»). В фильме также сыграют Марк Стронг
, Эндрю Скотт
, Ричард Мэдден
, Клэр Дюбюрк
, Колин Ферт
и Бенедикт Камбербэтч
.
Сценарий Мэндес написал вместе с Кристи Уилсон-Кернс
, работавшей над сериалом «Страшные сказки
». Оператором выступит Роджер Дикинс, с которым Мендес снимал «Координаты «Скайфолл». Съемки пройдут в Англии и Шотландии.
В российский прокат фильм выйдет в марте 2020 года.