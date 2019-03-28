Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Последний сезон «Игры престолов» завершится документалкой

28 марта
2019 год

Новости кино >>
28 марта 2019
HBO выпустит двухчасовой документальный фильм, посвященный созданию одного из самых популярных сериалов современности «Игра престолов», последний сезон которой начнет выходить 14 апреля, сообщает Deadline.

Последний сезон «Игры престолов» завершится документалкой

Режиссером ленты выступил Джини Финлэй, работавший над лентами «Музыкальный магазин», «Великая хип-хоп мистификация» и «Орион». HBO обещает, что это будет не просто документальный фильм о создании сериала, а «забавная, душераздирающая и остроумная история» о том, что значит создать целый новый мир и каково это – прощаться с ним. Для этого Финлэй получил «беспрецедентный доступ» к производству масштабного проекта и ко всем участникам съемочной группы.

Документальный фильм выйдет на HBO 26 мая – через неделю после выхода последнего эпизода «Игры престолов».
версия для печати
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыНеигровое/Документальное кино
фильмы
Игра престолов

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нодар Мгалоблишвили
26 марта ушёл из жизни актёр Нодар Мгалоблишвили.
Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.

День рождения >>

Екатерина Жемчужная
Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Ярослав Леонов
Александр Митта
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Винс Вон
Фоско Джакетти
Илария Оккини
Джулия Стайлз
Ник Фрост
Джозефина Чаплин
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен