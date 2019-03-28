Последний сезон «Игры престолов» завершится документалкой

HBO выпустит двухчасовой документальный фильм, посвященный созданию одного из самых популярных сериалов современности «Игра престолов
», последний сезон которой начнет выходить 14 апреля, сообщает Deadline
.
Режиссером ленты выступил Джини Финлэй
, работавший над лентами «Музыкальный магазин
», «Великая хип-хоп мистификация
» и «Орион
». HBO обещает, что это будет не просто документальный фильм о создании сериала, а «забавная, душераздирающая и остроумная история» о том, что значит создать целый новый мир и каково это – прощаться с ним. Для этого Финлэй получил «беспрецедентный доступ» к производству масштабного проекта и ко всем участникам съемочной группы.
Документальный фильм выйдет на HBO 26 мая – через неделю после выхода последнего эпизода «Игры престолов».