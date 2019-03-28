«Золотая орда» появится на Amazon Prime

Российский сериал «Золотая орда
» появится на одном из крупнейших стриминг-сервисов Amazon Prime Video, сообщает пресс-служба компании «Марс Медиа», занимавшейся производством сериала.
«Вслед за сериалами «Великая» и «Григорий Р» один из крупнейших мировых стриминговых сервисов Amazon Prime Video приобрел у кинокомпании «Марс Медиа» права на показ 16-серийного фильма «Золотая Орда». Ожидается, что сериал появится на сервисе в мае
», – сказано в сообщении пресс-службы.
Кроме того «Золотая орда» продана для показа в Японии (NHK), на Ближнем Востоке (Dubai Media), а в конце 2019 – начале 2020 года сериал выйдет на европейских телеканалах.
Действие сериала «Золотая орда» разивается в конце XIII века, когда в столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды – Менгу-Темир, красавец и ценитель женской красоты. Он приехал, чтобы угнать в Орду тысячи русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если Великий князь Ярослав отдаст княгиню Устинью, жену его брата Бориса. Ярослав не готов нарушить законы Веры и Чести, но Борис сам идет на этот шаг, надеясь, что эта жертва обеспечит ему княжеский престол. Устинья с караваном отправляется на чужбину.
Менгу оставляет Ярославу «подарок» от Великого хана – юную Наргиз, которая пробуждает князя к жизни и ставит его перед роковым выбором. На одной чаше весов – любовь и страсть, на другой – престол и жизнь самой Наргиз, которую не принимает ни народ, ни законная жена Ярослава.
Сериал, состоящий из 16 эпизодов, в России выходил в эфире Первого канала в марте 2018 года. Проект был удостоен премии
Ассоциации продюсеров кино и телевидения за работу художника по костюмам.