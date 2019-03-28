Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Продолжение «Секса в большом городе» расскажет о женщинах старше 50 лет

28 марта
2019 год

Новости кино >>
28 марта 2019
У популярного сериала «Секс в большом городе» все-таки появится продолжение, в котором будет рассказываться о жизни женщин после 50 лет, сообщает Deadline.

Продолжение «Секса в большом городе» расскажет о женщинах старше 50 лет

Проект будет основан на книге Кендес Бушнелл «Есть ли еще секс в городе?», которая выйдет в августе этого года. Права на книгу приобрели компании Paramount Television и Anonymous Content, вместе работавшие над сериалами «Маньяк» и «13 причин почему», выходивших на Netflix.

Как сообщает Deadline, в книге рассказывается о браках и детях, разводах и тяжелых утратах, а также давлении на женщин, которым приходится поддерживать свою молодость. По словам Бушнелл, раньше люди пенсионного возраста не должны были делать ничего кроме как стареть.

«Они не должны были заниматься физическими упражнениями, открывать новое дело, меняться, заниматься случайным сексом с незнакомцами и начинать все сначала. Но всё это именно то, чем сейчас в реальной жизни занимаются женщины 50-60 лет. И я очень рада, что сначала в книге, а теперь и на экране эта богатая и сложная реальность получит свое отражение», – отметила Бушнелл.

Сама она выступит исполнительным продюсером сериала, а также напишет сценарий пилотного эпизода.

«Секс в большом городе» выходил в эфир HBO c 1998 по 2004 годы, став одним из самых популярных сериалов того времени. Главные роли – четырех подруг за 30 – исполняли Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. В 2008-м и в 2010 году выходили также полнометражные фильмы, являющиеся продолжением сериала.
версия для печати
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Кристин ДэвисКим КэттроллСинтия НиксонСара Джессика Паркер
фильмы
13 причин почемуМаньякСекс в большом городеСекс в большом городеСекс в большом городе 2

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нодар Мгалоблишвили
26 марта ушёл из жизни актёр Нодар Мгалоблишвили.
Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.

День рождения >>

Екатерина Жемчужная
Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Ярослав Леонов
Александр Митта
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Винс Вон
Фоско Джакетти
Илария Оккини
Джулия Стайлз
Ник Фрост
Джозефина Чаплин
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен