Продолжение «Секса в большом городе» расскажет о женщинах старше 50 лет

У популярного сериала «Секс в большом городе
» все-таки появится продолжение, в котором будет рассказываться о жизни женщин после 50 лет, сообщает Deadline
.
Проект будет основан на книге Кендес Бушнелл «Есть ли еще секс в городе?», которая выйдет в августе этого года. Права на книгу приобрели компании Paramount Television и Anonymous Content, вместе работавшие над сериалами «Маньяк
» и «13 причин почему
», выходивших на Netflix.
Как сообщает Deadline, в книге рассказывается о браках и детях, разводах и тяжелых утратах, а также давлении на женщин, которым приходится поддерживать свою молодость. По словам Бушнелл, раньше люди пенсионного возраста не должны были делать ничего кроме как стареть.
«Они не должны были заниматься физическими упражнениями, открывать новое дело, меняться, заниматься случайным сексом с незнакомцами и начинать все сначала. Но всё это именно то, чем сейчас в реальной жизни занимаются женщины 50-60 лет. И я очень рада, что сначала в книге, а теперь и на экране эта богатая и сложная реальность получит свое отражение
», – отметила Бушнелл.
Сама она выступит исполнительным продюсером сериала, а также напишет сценарий пилотного эпизода.
«Секс в большом городе» выходил в эфир HBO c 1998 по 2004 годы, став одним из самых популярных сериалов того времени. Главные роли – четырех подруг за 30 – исполняли Сара Джессика Паркер
, Ким Кэтролл
, Кристин Дэвис
и Синтия Никсон
. В 2008-м и в 2010 году выходили также полнометражные фильмы, являющиеся продолжением сериала.