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Астро-рейнджер Базз и ковбой Вуди спасают пластиковую вилку

29 марта
2019 год

Новости кино >>
29 марта 2019
В сети появился новый дублированный трейлер анимационной ленты «История игрушек 4» режиссера Джоша Кули, ранее написавшего сценарий к оскароносной «Головоломке».


Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

Астро-рейнджер Базз и ковбой Вуди спасают пластиковую вилку

Главных героев озвучили Патриция Аркетт, Киану Ривз, Том Хэнкс, Джордан Пил, Майкл Китон, Бонни Хант, Джоан Кьюсак, Энни Поттс, Лори Меткаф, Уоллес Шоун, Тим Аллен, Тимоти Далтон, Кристен Шаал, Джон Ратценбергер, Тони Хэйл, Джефф Гарлин, Эстель Харрис, Блейк Кларк и Бад Лакки.

В российском прокате «История игрушек 4» стартует 20 июня 2019 года.
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История игрушек 4

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Астро-рейнджер Базз и ковбой Вуди спасают пластиковую вилку фотографии
Астро-рейнджер Базз и ковбой Вуди спасают пластиковую вилку фотографии
Астро-рейнджер Базз и ковбой Вуди спасают пластиковую вилку фотографии
Астро-рейнджер Базз и ковбой Вуди спасают пластиковую вилку фотографии
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