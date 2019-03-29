Астро-рейнджер Базз и ковбой Вуди спасают пластиковую вилку

В сети появился новый дублированный трейлер анимационной ленты «История игрушек 4»
режиссера Джоша Кули
, ранее написавшего сценарий к оскароносной «Головоломке»
.
Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.
Главных героев озвучили Патриция Аркетт
, Киану Ривз
, Том Хэнкс
, Джордан Пил
, Майкл Китон
, Бонни Хант
, Джоан Кьюсак
, Энни Поттс
, Лори Меткаф
, Уоллес Шоун
, Тим Аллен
, Тимоти Далтон
, Кристен Шаал
, Джон Ратценбергер
, Тони Хэйл
, Джефф Гарлин
, Эстель Харрис
, Блейк Кларк
и Бад Лакки
.
В российском прокате «История игрушек 4»
стартует 20 июня 2019 года.