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Эпоха Ивана Грозного станет основой для российского хоррора

29 марта
2019 год

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29 марта 2019
Кинокомпании QS Films и «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа») приступили к работе над новым проектом – эпическим хоррором «Иван Грозный», сообщает пресс-служба ЦПШ.

Эпоха Ивана Грозного станет основой для российского хоррора
фото: "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна

«Иван Грозный – наверное, самый широко известный русский правитель. В том числе за рубежом. И нам показалась очень интересной идея коллег из QS Films рассмотреть эпоху Грозного через призму жанра хоррор», – говорит генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Сценаристами и продюсерами фильма выступят Иван Капитонов и Святослав Подгаевский, вместе работавшие над фильмами «Невеста» и «Русалка. Озеров мертвых». В основе сценария «Ивана Грозного» – «мрачные тайны и легенды, которые окружают противоречивую фигуру первого русского Царя».

«Запускаемый проект - уникальное соединение фактуры русского Средневековья: боярские палаты, низкие своды, всполохи огней и любимый зрителями во всем мире жанровый аттракцион. Удивительный факт - при создании образа графа Дракулы голливудские кинематографисты использовали образ Ивана Грозного из великой картины Сергея Михайловича Эйзенштейна. Мы очень бережно работаем с историческим материалом и сделаем все возможное, чтобы картина получилась живой, многогранной и по-настоящему страшной», – отмечает Капитонов.

Съемки картины пройдут в Москве, Александровской слободе и Казани, в исторических местах, неразрывно связанных с именем и деяниями Ивана IV. Режиссер проекта и исполнители главных ролей будут объявлены позднее.

«Мы привыкли мыслить смело и радикально. Есть мощная и яркая история, которую хочется рассказать людям, и мы очень надеемся, что сможем найти правильную интонацию, чтобы максимально расширить аудиторию и привлечь в кинотеатры как можно больше зрителей», – подчеркнул Святослав Подгаевский.
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