Эпоха Ивана Грозного станет основой для российского хоррора

Кинокомпании QS Films и «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа») приступили к работе над новым проектом – эпическим хоррором «Иван Грозный», сообщает пресс-служба ЦПШ.
фото: "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна
«Иван Грозный – наверное, самый широко известный русский правитель. В том числе за рубежом. И нам показалась очень интересной идея коллег из QS Films рассмотреть эпоху Грозного через призму жанра хоррор», – говорит генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
«Запускаемый проект - уникальное соединение фактуры русского Средневековья: боярские палаты, низкие своды, всполохи огней и любимый зрителями во всем мире жанровый аттракцион. Удивительный факт - при создании образа графа Дракулы голливудские кинематографисты использовали образ Ивана Грозного из великой картины Сергея Михайловича Эйзенштейна. Мы очень бережно работаем с историческим материалом и сделаем все возможное, чтобы картина получилась живой, многогранной и по-настоящему страшной», – отмечает Капитонов.
Съемки картины пройдут в Москве, Александровской слободе и Казани, в исторических местах, неразрывно связанных с именем и деяниями Ивана IV. Режиссер проекта и исполнители главных ролей будут объявлены позднее.
«Мы привыкли мыслить смело и радикально. Есть мощная и яркая история, которую хочется рассказать людям, и мы очень надеемся, что сможем найти правильную интонацию, чтобы максимально расширить аудиторию и привлечь в кинотеатры как можно больше зрителей», – подчеркнул Святослав Подгаевский.