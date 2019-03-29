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Умерла Аньес Варда

29 марта
2019 год

Новости кино >>
29 марта 2019
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет, сообщает AFP со ссылкой на семью режиссера.

Умерла Аньес Варда

В числе самых известных работ Варды «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Одна поет, другая - нет».

Аньес Варда предвосхитила появление новой французской волны. За работу в кино Варда была удостоена наград Берлинского, Венецианского, Каннского кинофестивалей, а также почетного «Оскара».

Ее последней работой стала документальная лента «Варда глазами Аньес», где она рассказывала о своей карьере, знаковых картинах и жизни.
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персоны
Аньес Варда
фильмы
Клео от 5 до 7Одна поет, другая - нетСчастье

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Умерла Аньес Варда фотографии
Умерла Аньес Варда фотографии
Умерла Аньес Варда фотографии
Умерла Аньес Варда фотографии
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