Умерла Аньес Варда

Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет, сообщает AFP со ссылкой на семью режиссера.
В числе самых известных работ Варды «Клео от 5 до 7
», «Счастье
», «Одна поет, другая - нет
».
Аньес Варда предвосхитила появление новой французской волны. За работу в кино Варда была удостоена наград Берлинского, Венецианского, Каннского кинофестивалей, а также почетного «Оскара».
Ее последней работой стала документальная лента «Варда глазами Аньес
», где она рассказывала о своей карьере, знаковых картинах и жизни.