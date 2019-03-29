Кино-театр.ру покажет прямую трансляцию премии «Ника»

Кино-театр.ру покажет прямую трансляцию XXXII церемонии вручения кинематографической премии «Ника», которая пройдет 30 марта. Трансляция будет доступна с 18.30 по ссылке
. Там же будет вестись текстовая трансляция церемонии.
В этом году большее количество номинация на премию досталось фильму «Лето
» Кирилла Серебренникова
. Картина заявлена в 12 категориях: лучший фильм, режиссер, оператор (Владислав Опельянц
), женская роль (Ирина Старшенбаум
), мужская роль второго плана (Александр Горчилин
), женская роль второго плана (Юлия Ауг
), монтаж (Юрий Карих
), музыка (Рома Зверь
, Герман Осипов), работа звукорежиссера (Борис Войт
), художника-постановщика (Андрей Понкратов
), художника по костюмам (Татьяна Долматовская
), открытие года (Рома Зверь).
Фильм «Война Анны
» Алексея Федорченко
представлен в десяти номинациях, в том числе за режиссуру, женскую роль (Марта Козлова
, которая также заявлена в категории «Открытие года») и лучший фильм. Конкуренцию «Лету» и «Войне Анны» в борьбе за главную «Нику» составляют «История одного назначения
» Авдотьи Смирновой
, «Довлатов
» Алексея Германа-младшего
и «Человек, который удивил всех
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
.
В актерских категориях помимо уже упомянутых артистов представлены Евгений Цыганов
, Наталья Кудряшова
и Юрий Кузнецов
(все – «Человек, который удивил всех»), Алексей Серебряков
и Елена Коренева
(«Ван Гоги
»), Степан Девонин
и Дмитрий Поднозов
(«Сердце мира
»), Ирина Горбачева
и Филипп Гуревич
(«История одного назначения»). С полным списком номинантов на премию можно ознакомиться здесь
.
Также традиционно будут вручены почетные награды. Лауреатом премии в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова
в этом году стал режиссер Отар Иоселиани
. Награда «За вклад в кинематографические науки, критику и образование будет вручена кинокритику, кандидату искусствоведения Ирине Рубановой. Специальным призом Совета Академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2018 год наградят сериал «Домашний арест
» и его авторов Семена Слепакова
и Петра Буслова
.