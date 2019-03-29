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Объявлены номинанты на премию «Восток-Запад. Золотая арка»

29 марта
2019 год

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29 марта 2019
Организаторы II Международной кинематографической премии «Восток-Запад. Золотая арка», учрежденной Международной Конфедерацией союзов кинематографистов под председательством Рустама Ибрагимбекова, объявили номинантов.

Объявлены номинанты на премию «Восток-Запад. Золотая арка»

Лидером по числу номинаций стала лента «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского. Вместе с ней в главной категории – лучший полнометражный игровой фильм – представлены «Дикая груша» Нури Бильге Джейлана, «Лето» Кирилла Серебренникова и «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

В режиссерской номинации также представлены Павликовский, Джейлан и Серебренников. На приз за лучший сценарий, помимо Павликовского и Чупова с Меркуловой, претендуют Раду Жуде за фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» и Сергей Лозница за ленту «Донбасс».

В актерских категориях заявлены: лучшая мужская роль – Томаш Кот («Холодная война»), Милан МаричДовлатов»), Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»), женская роль – Марина АпостоловаИрина»), Самал ЕслямоваАйка»), Ионна Кулиг («Холодная война»), мужская роль второго плана – Роман Билык («Лето»), Мурат Джимджир («Дикая груша»), Борис Шиц («Холодная война»), женская роль второго плана – Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех»), Агата Кулеша («Холодная война») и Ирина Старшенбаум («Лето»).

Лауреатов премии назовут 14 апреля.
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персоны
Роман БилыкНури Бильге ДжейланСамал ЕслямоваРаду ЖудеРустам ИбрагимбековТомаш КотНаталья КудряшоваАгата КулешаИоанна КулигСергей ЛозницаМилан МаричНаталья МеркуловаПавел ПавликовскийКирилл СеребренниковИрина СтаршенбаумЕвгений ЦыгановАлексей ЧуповБорис Шиц
фильмы
АйкаДикая грушаДовлатовЛетоМне плевать, если мы войдём в историю как варварыХолодная войнаЧеловек, который удивил всех

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