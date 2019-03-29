Объявлены номинанты на премию «Восток-Запад. Золотая арка»

Организаторы II Международной кинематографической премии «Восток-Запад. Золотая арка», учрежденной Международной Конфедерацией союзов кинематографистов под председательством Рустама Ибрагимбекова
, объявили номинантов.
Лидером по числу номинаций стала лента «Холодная война
» польского режиссера Павла Павликовского
. Вместе с ней в главной категории – лучший полнометражный игровой фильм – представлены «Дикая груша
» Нури Бильге Джейлана
, «Лето
» Кирилла Серебренникова
и «Человек, который удивил всех
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
.
В режиссерской номинации также представлены Павликовский, Джейлан и Серебренников. На приз за лучший сценарий, помимо Павликовского и Чупова с Меркуловой, претендуют Раду Жуде
за фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары
» и Сергей Лозница
за ленту «Донбасс
».
В актерских категориях заявлены: лучшая мужская роль – Томаш Кот
(«Холодная война»), Милан Марич
(«Довлатов
»), Евгений Цыганов
(«Человек, который удивил всех»), женская роль – Марина Апостолова
(«Ирина
»), Самал Еслямова
(«Айка
»), Ионна Кулиг
(«Холодная война»), мужская роль второго плана – Роман Билык
(«Лето»), Мурат Джимджир
(«Дикая груша»), Борис Шиц
(«Холодная война»), женская роль второго плана – Наталья Кудряшова
(«Человек, который удивил всех»), Агата Кулеша
(«Холодная война») и Ирина Старшенбаум
(«Лето»).
Лауреатов премии назовут 14 апреля.