Фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве выйдет в России в апреле

Фильм Рэйфа Файнса
«Нуреев. Белый ворон
» (The White Crow) выйдет на российские экраны в апреле, сообщает компания WDSSPR, ответственная за прокат ленты.
Картина, съемки которой проходили, в частности, в Санкт-Петербурге и Париже, рассказывает о биографии легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева
– от его детских лет в Уфе и до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе. Картина почти полностью снята на русском языке.
В основу сценария фильма легла книга Джулии Кавана «Рудольф Нуреев: Биография», главные роли исполнили Олег Ивенко
, Адель Экзаркопулос
, Рафаэль Персонас
, Чулпан Хаматова
, Сергей Полунин
, Равшана Куркова
. Сам Рэйф Файнс сыграл роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе (ныне – Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), Александра Ивановича Пушкина.