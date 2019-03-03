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Фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве выйдет в России в апреле

3 марта
2019 год

Новости кино >>
3 марта 2019
Фильм Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» (The White Crow) выйдет на российские экраны в апреле, сообщает компания WDSSPR, ответственная за прокат ленты.

Фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве выйдет в России в апреле

Картина, съемки которой проходили, в частности, в Санкт-Петербурге и Париже, рассказывает о биографии легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева – от его детских лет в Уфе и до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе. Картина почти полностью снята на русском языке.

В основу сценария фильма легла книга Джулии Кавана «Рудольф Нуреев: Биография», главные роли исполнили Олег Ивенко, Адель Экзаркопулос, Рафаэль Персонас, Чулпан Хаматова, Сергей Полунин, Равшана Куркова. Сам Рэйф Файнс сыграл роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе (ныне – Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), Александра Ивановича Пушкина.

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персоны
Олег ИвенкоРавшана КурковаРудольф НуриевРафаэль ПерсонназСергей ПолунинРэйф ФайнсЧулпан ХаматоваАдель Экзаркопулос
фильмы
Нуреев. Белый ворон

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