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Лука Гуаданьино снимет сериал для HBO

3 марта
2019 год

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3 марта 2019
Режиссер «Зови меня своим именем» и ремейка «Суспирии» Лука Гуаданьино разрабатывает сериал «Мы те, кто мы есть» для HBO, съемки должны стартовать в конце мая, сообщает Observer.

Лука Гуаданьино снимет сериал для HBO
фото: www.indiewire.com

В центре сюжета сериала – американский подросток Фрейзер Уилсон, который вместе с родителями переезжает в военный городок в Италии. Там он знакомится с другими детьми военных. Одна из них – Кейтлин Харпер. Ребята сближаются настолько, что их приятели думают, что они пара, однако на самом деле Фрейзер скучает по своему американскому другу Марку и параллельно сближается с местным солдатом Джейсоном.

Как отмечают источники издания, в сериале будет восемь эпизодов, как минимум два из них поставит сам Гуаданьино. Он также выступит одним из авторов сценария – вместе с Паоло Джордано и Франческой Маньери.
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