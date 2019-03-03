Лука Гуаданьино снимет сериал для HBO

В центре сюжета сериала – американский подросток Фрейзер Уилсон, который вместе с родителями переезжает в военный городок в Италии. Там он знакомится с другими детьми военных. Одна из них – Кейтлин Харпер. Ребята сближаются настолько, что их приятели думают, что они пара, однако на самом деле Фрейзер скучает по своему американскому другу Марку и параллельно сближается с местным солдатом Джейсоном.
Как отмечают источники издания, в сериале будет восемь эпизодов, как минимум два из них поставит сам Гуаданьино. Он также выступит одним из авторов сценария – вместе с Паоло Джордано и Франческой Маньери.