Джош Бролин и Питер Динклэйдж станут братьями

Джош Бролин
и Питер Динклэйдж
сыграют главные роли в комедии «Братья
», сообщает The Hollywood reporter
.
фото: www.hollywoodreporter.com
Сценаристом фильма выступит Этан Коэн
, на счету которого не только недавний триумфатор «Золотой малины»
фильм «Холмс&Ватсон
», но и «Солдаты неудачи
» и «Люди в черном 3
». Продюсером выступит Эндрю Лазар
, работавший, в частности, над «Снайпером
» и «Космическими ковбоями
» Клинта Иствуда
. Сами Бролин и Динклэйдж станут сопродюсерами проекта.
Подробности будущей комедии держатся в секрете, однако источники The Hollywood reporter утверждают, что фильм будет «в духе» «Близнецов
» с Арнольдом Шварценеггером
и Дэнни ДеВито
.