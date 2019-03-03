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Джош Бролин и Питер Динклэйдж станут братьями

3 марта
2019 год

Новости кино >>
3 марта 2019
Джош Бролин и Питер Динклэйдж сыграют главные роли в комедии «Братья», сообщает The Hollywood reporter.

Джош Бролин и Питер Динклэйдж станут братьями
фото: www.hollywoodreporter.com

Сценаристом фильма выступит Этан Коэн, на счету которого не только недавний триумфатор «Золотой малины» фильм «Холмс&Ватсон», но и «Солдаты неудачи» и «Люди в черном 3». Продюсером выступит Эндрю Лазар, работавший, в частности, над «Снайпером» и «Космическими ковбоями» Клинта Иствуда. Сами Бролин и Динклэйдж станут сопродюсерами проекта.

Подробности будущей комедии держатся в секрете, однако источники The Hollywood reporter утверждают, что фильм будет «в духе» «Близнецов» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито.
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