Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Началась разработка сиквела «Грани будущего»

3 марта
2019 год

Новости кино >>
3 марта 2019
Студия Warner Bros. начала разработку сиквела «Грани будущего» – фантастического боевика Дага Лаймана, выходившего на экраны пять лет назад, сообщает The Hollywood reporter.

Началась разработка сиквела «Грани будущего»

Сценарий ленты пишет Мэттью Робинсон, работавший над фильмом «Монстр-Траки». В случае, если текст окажется удачным, во вторую часть «Грани будущего» вернутся исполнители главных ролей Том Круз и Эмили Блант, а также режиссер оригинального фильма Даг Лайман.

Фильм «Грань будущего» основан на ранобэ Хироси Сакурадзаки. Действие картины происходит в недалеком будущем, когда раса инопланетян вторгается на Землю. В очередном бою с пришельцами погибает пресс-секретарь армии США, майор Уильям Кейдж. Но из-за временной петли он раз за разом возвращается на этот бой и умирает – снова и снова.

Лента выходила в прокат в мае 2014 года и получила 370,5 млн долларов кассовых сборов при бюджете в 178 млн, однако была очень хорошо встречена критиками.
версия для печати
персоны
Эмили БлантТом КрузДаг Лайман
фильмы
Грань будущегоМонстр-Траки

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.
Владислав Федосеев
27 февраля ушёл из жизни сценарист Владислав Федосеев.

День рождения >>

Владимир Борисов
Ирина Губанова
Алина Ланина
Римма Маркова
Георгий Мартынюк
Геннадий Назаров
Нийоле Ожелите
Татьяна Окуневская
Мария Поезжаева
Джессика Бил
Анджей Май
Магдалена Мельцаж
Томас Милиан
Миранда Ричардсон
Патрик Уилсон
Джин Харлоу
все родившиеся 3 марта >>

Афиша кино >>

Чужой
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, США, 1979
Гурвинек. Волшебная игра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Чехия, Бельгия, Россия, 2017
Ван Гоги
драма
Латвия, Россия, 2018
Вокс Люкс
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2018
Гости
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Здесь была Бритт-Мари
драма, экранизация
Швеция, 2019
Капитан Марвел
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Лови момент
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Родители лёгкого поведения
комедия
США, 2018
Сделано в Италии
драма, комедия
Италия, 2018
Тень
боевик
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен