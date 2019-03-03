Началась разработка сиквела «Грани будущего»

Студия Warner Bros. начала разработку сиквела «Грани будущего
» – фантастического боевика Дага Лаймана
, выходившего на экраны пять лет назад, сообщает The Hollywood reporter
.
Сценарий ленты пишет Мэттью Робинсон
, работавший над фильмом «Монстр-Траки
». В случае, если текст окажется удачным, во вторую часть «Грани будущего» вернутся исполнители главных ролей Том Круз
и Эмили Блант
, а также режиссер оригинального фильма Даг Лайман.
Фильм «Грань будущего» основан на ранобэ Хироси Сакурадзаки. Действие картины происходит в недалеком будущем, когда раса инопланетян вторгается на Землю. В очередном бою с пришельцами погибает пресс-секретарь армии США, майор Уильям Кейдж. Но из-за временной петли он раз за разом возвращается на этот бой и умирает – снова и снова.
Лента выходила в прокат в мае 2014 года и получила 370,5 млн долларов кассовых сборов при бюджете в 178 млн, однако была очень хорошо встречена критиками.