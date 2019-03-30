Милла Йовович уговаривает Дэвида Харбора быть её королём

Кино-театр.ру представляет отрывок из фэнтези-блокбастера Нила Маршалла «Хеллбой»
, в котором Кровавая королева пытается склонить Героя из пекла на свою сторону.
Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.
Главные роли в картине исполнили Милла Йовович
, Дэвид Харбор
, Йен Макшейн
, Саша Лейн
, Пенелопа Митчелл
, Томас Хэйден Черч
, Дэниэл Дэ Ким
, Софи Оконедо
, Брайан Глисон
, Алистер Петри
, Кристина Клебе
, Эшли Эднер
, Берн Коллако
, Марио де ла Роса
, Дуглас Тэйт
и другие.
В российский прокат новый «Хеллбой»
выходит 11 апреля 2019 года.