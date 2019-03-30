Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Милла Йовович уговаривает Дэвида Харбора быть её королём

30 марта
2019 год

Новости кино >>
30 марта 2019
Кино-театр.ру представляет отрывок из фэнтези-блокбастера Нила Маршалла «Хеллбой», в котором Кровавая королева пытается склонить Героя из пекла на свою сторону.


Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Милла Йовович уговаривает Дэвида Харбора быть её королём

Главные роли в картине исполнили Милла Йовович, Дэвид Харбор, Йен Макшейн, Саша Лейн, Пенелопа Митчелл, Томас Хэйден Черч, Дэниэл Дэ Ким, Софи Оконедо, Брайан Глисон, Алистер Петри, Кристина Клебе, Эшли Эднер, Берн Коллако, Марио де ла Роса, Дуглас Тэйт и другие.

В российский прокат новый «Хеллбой» выходит 11 апреля 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Хеллбой дарит подарки
Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира
Дэвид Харбор в адском угаре спасает мир от Миллы Йовович
Поиск по меткам
Американское киноБоевикфэнтези
персоны
Милла ЙововичДэниэл Дэ КимКристина КлебеБерн КоллакоЙен МакшейнНил МаршаллСофи ОконедоДуглас ТэйтДэвид ХарборТомас Хэйден ЧерчЭшли Эднер
фильмы
Хеллбой

фотографии >>
Милла Йовович уговаривает Дэвида Харбора быть её королём фотографии
Милла Йовович уговаривает Дэвида Харбора быть её королём фотографии
Милла Йовович уговаривает Дэвида Харбора быть её королём фотографии
Милла Йовович уговаривает Дэвида Харбора быть её королём фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дамир Салимов
28 марта ушёл из жизни режиссёр Дамир Салимов.
Нодар Мгалоблишвили
26 марта ушёл из жизни актёр Нодар Мгалоблишвили.

День рождения >>

Вадим Андреев
Лайма Вайкуле
Ксения Виват
Галина Виноградова
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Ядвига Анджеевская
Адрианна Беджиньская
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Ричард Эй Дайсарт
Ян Зиринг
Мария Хофштатер
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен