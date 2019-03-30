В кинотеатре «Иллюзион» проходит ретроспектива памяти Марлена Хуциева

C 27 марта по 30 июня в кинотеатре «Иллюзион» пройдёт максимально полная ретроспектива памяти Марлена Мартыновича Хуциева
, скончавшегося 19 марта
, сообщает пресс-служба кинотеатра.
«Мы покажем все его режиссерские работы, включая три версии «Заставы Ильича» и редкие документальные ленты, картины его учителей – Игоря Савченко и Бориса Барнета, фильмы, где Хуциев выступал художественным руководителем, сценаристом или актером, документальные ленты о творчестве Марлена Мартыновича, а также картины его учеников Василия Пичула, Бакура Бакурадзе и Ильи Хржановского
», – отмечается в сообщении.
В частности, в рамках ретроспективы покажут ленты «Июльский дождь
», «Два Фёдора
», «Весна на Заречной улице
», «Был месяц май
», «Бесконечность
» Хуциева, «Гармонь
» и «Случайная встреча
» Игоря Савченко, «Ляна
» Бориса Барнета, «Маленькая Вера
» Василия Пичула, «Шультес
» Бакура Бакурадзе, «4
» Ильи Хржановского.
Вход на все показы свободный. Подробное расписание можно посмотреть на сайте
кинотеатра.