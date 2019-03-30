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В кинотеатре «Иллюзион» проходит ретроспектива памяти Марлена Хуциева

30 марта
2019 год

Новости кино >>
30 марта 2019
C 27 марта по 30 июня в кинотеатре «Иллюзион» пройдёт максимально полная ретроспектива памяти Марлена Мартыновича Хуциева, скончавшегося 19 марта, сообщает пресс-служба кинотеатра.

В кинотеатре «Иллюзион» проходит ретроспектива памяти Марлена Хуциева

«Мы покажем все его режиссерские работы, включая три версии «Заставы Ильича» и редкие документальные ленты, картины его учителей – Игоря Савченко и Бориса Барнета, фильмы, где Хуциев выступал художественным руководителем, сценаристом или актером, документальные ленты о творчестве Марлена Мартыновича, а также картины его учеников Василия Пичула, Бакура Бакурадзе и Ильи Хржановского», – отмечается в сообщении.

В частности, в рамках ретроспективы покажут ленты «Июльский дождь», «Два Фёдора», «Весна на Заречной улице», «Был месяц май», «Бесконечность» Хуциева, «Гармонь» и «Случайная встреча» Игоря Савченко, «Ляна» Бориса Барнета, «Маленькая Вера» Василия Пичула, «Шультес» Бакура Бакурадзе, «4» Ильи Хржановского.

Вход на все показы свободный. Подробное расписание можно посмотреть на сайте кинотеатра.
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