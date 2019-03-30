Лучшим фильмом академики «Ники» назвали «Войну Анны»

Церемония награждения премии «Ника» закончилась в этом году без неожиданностей. Лучшим фильмом стала «Война Анны
» Алексея Федорченко
, ранее, кстати, удостоенная такой же награды от конкурирующей с «Никой» премии «Золотой орел». Причем эта награда стала первой «Никой» для режиссера Алексея Федорченко.
Сыгравшая главную и, в общем, единственную роль в фильме «Война Анны» Марта Козлова
стала лучшей актрисой. За лучшую мужскую роль отметили сразу Алексея Серебрякова
(«Ван Гоги
») и Евгения Цыганова
(«Человек, который удивил всех»
).
Лучшим режиссером был назван Кирилл Серебренников, снявший ленту «Лето», за сценарий наградили создателей картины «История одного назначения».
Полный список лауреатов премии «Ника» по итогам 2018 года:
Лучший игровой фильм
– «Война Анны» (читать рецензию
)
«Довлатов» (читать рецензию
)
«История одного назначения» (читать рецензию
)
«Лето» (читать рецензию
)
«Человек, который удивил всех
» (читать рецензию
)
Лучшая режиссерская работа
– Кирилл Серебренников
– «Лето»
Алексей Герман-мл.
– «Довлатов» (читать интервью
)
Наташа Меркулова
, Алексей Чупов
– «Человек, который удивил всех»
Алексей Федорченко
– «Война Анны
» (читать интервью
)
Лучшая сценарная работа
– Авдотья Смирнова
, Анна Пармас
, Павел Басинский – «История одного назначения»
Наташа Меркулова, Алексей Чупов – «Человек, который удивил всех»
Наталия Мещанинова
, Алексей Федорченко – «Война Анны»
Лучшая операторская работа
– Юрий Клименко
– «Ван Гоги»
Владислав Опельянц
– «Лето»
Алишер Хамидходжаев
– «Война Анны»
Лучшая мужская роль
– Алексей Серебряков – «Ван Гоги», Евгений Цыганов – «Человек, который удивил всех»
Степан Девонин – «Сердце мира»
Лучшая женская роль
– Марта Козлова – «Война Анны»
Наталья Кудряшова – «Человек, который удивил всех» (читать интервью
)
Ирина Старшенбаум – «Лето»
Лучшая мужская роль второго плана
– Юрий Кузнецов – «Человек, который удивил всех»
Александр Горчилин – «Лето»
Филипп Гуревич – «История одного назначения»
Дмитрий Поднозов – «Сердце мира»
Лучшая женская роль второго плана
– Елена Коренева – «Ван Гоги»
Юлия Ауг – «Лето»
Ирина Горбачёва – «История одного назначения»
Лучшая работа режиссёра монтажа
– Юрий Карих – «Лето»
Даша Данилова – «Сердце мира»
Павел Ханютин, Эрве Шнайд – «Война Анны»
Лучший фильм стран СНГ и Балтии
– «Хрусталь
» (Беларусь, режиссёр – Дарья Жук
– читать рецензию
и интервью
)
«Берлин-Аккурган
» (Узбекистан, режиссёр - Зульфикар Мусаков
)
«Ласковое безразличие мира
» (Казахстан, режиссёр – Адильхан Ержанов
)
«Мунабия
» (Кыргызстан, режиссёр – Таалайбек Кулмендеев)
«Прекрасная коррупция» (Молдова, режиссёр – Евгений Дамаскин)
Лучший неигровой фильм
– «Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени» (режиссёр – Андрей Осипов
)
«Александр Галич. Навсегда отстегните ремни» (режиссёр – Елена Якович
)
«Белая мама» (режиссёры – Евгения Останина, Зося Родкевич)
Лучший анимационный фильм
– «Знаешь, мама, где я был?
» (режиссёр – Леван Габриадзе
)
«Гофманиада
» (режиссёр – Станислав Соколов
)
«Митина любовь» (режиссёр – Светлана Филиппова)
Лучшая музыка к фильму
– Леонид Десятников
, Алексей Сергунин – «Ван Гоги»
Рома Зверь, Герман Осипов – «Лето»
Владимир Комаров
, Атсуо Матсумото – «Война Анны»
Лучшая работа звукорежиссера
– Борис Войт («Лето»)
Винсент Арнарди – «Война Анны»
Василий Фёдоров – «Кислота»
Лучшая работа художника
– Елена Окопная
(«Довлатов» (читать интервью
)
Алексей Максимов – «Война Анны»
Андрей Понкратов – «Лето»
Лучшая работа художника по костюмам – Татьяна Патрахальцева
(«История одного назначения»)
Татьяна Долматовская – «Лето»
Елена Окопная – «Довлатов»
Открытие года
– Рома Зверь (мужская роль) – «Лето»
Александр Горчилин (режиссёр) – «Кислота» (читать интервью
)
Марта Козлова (женская роль) – «Война Анны»