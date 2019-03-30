ревью

Фрэнсис Макдорманд и Дензел Вашингтон сыграют в новой версии «Макбета»

История кино

Анатолий Эфрос: В кино и в театре

В кино многое можно сделать «за» актера. В театре тоже можно, но не до такой степени.