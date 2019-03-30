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Фрэнсис Макдорманд и Дензел Вашингтон сыграют в новой версии «Макбета»

30 марта
2019 год

Новости кино >>
30 марта 2019
Джоэл Коэн решил снять новую экранизацию «Макбета» Уильяма Шекспира, сообщает Deadline.

Фрэнсис Макдорманд и Дензел Вашингтон сыграют в новой версии «Макбета»

По информации издания главные роли сыграют Дензэл Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. Сам Коэн станет, к тому же и автором сценария ленты.

Одна из наиболее известных пьес Шекспира частично основана на истории реального шотландского короля Макбета, однако чаще представляется архетипичной историей об опасности чрезмерной жажды власти и измены друзьям.

Последней на данный момент экранизацией стал фильм «Макбет» Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях.
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