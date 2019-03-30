Фрэнсис Макдорманд и Дензел Вашингтон сыграют в новой версии «Макбета»

Джоэл Коэн
решил снять новую экранизацию «Макбета» Уильяма Шекспира, сообщает Deadline
.
По информации издания главные роли сыграют Дензэл Вашингтон
и Фрэнсис Макдорманд
. Сам Коэн станет, к тому же и автором сценария ленты.
Одна из наиболее известных пьес Шекспира частично основана на истории реального шотландского короля Макбета, однако чаще представляется архетипичной историей об опасности чрезмерной жажды власти и измены друзьям.
Последней на данный момент экранизацией стал фильм «Макбет
» Джастина Курзеля
с Майклом Фассбендером
и Марион Котийяр
в главных ролях.