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Лучшими актерами «Ники» стали Алексей Серебряков и Евгений Цыганов

30 марта
2019 год

Новости кино >>
30 марта 2019
Церемония вручения кинематографической премии «Ника» подходит к концу. В числе главных наград – актерские работы. Причем в номинации за лучшую мужскую роль победили сразу двое.

Лучшими актерами «Ники» стали Алексей Серебряков и Евгений Цыганов
фото: "Человек, который удивил всех"

Лучшей актрисой была названа Марта Козлова, исполнившая главную и, в общем, единственную, роль в фильме «Война Анны» Алексея Федорченко. Лучше актрисой второго плана стала Елена Коренева, сыгравшая в ленте «Ван Гоги».

За мужскую роль были награждены сразу два лауреата – Алексей Серебряков, сыгравший в ленте «Ван Гоги», и Евгений Цыганов, исполнивший главную роль в фильме «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. За мужскую роль второго плана отметили Юрия Кузнецова, также сыгравшего в ленте «Человек, который удивил всех».
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