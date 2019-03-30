Лучшими актерами «Ники» стали Алексей Серебряков и Евгений Цыганов

Церемония вручения кинематографической премии «Ника» подходит к концу. В числе главных наград – актерские работы. Причем в номинации за лучшую мужскую роль победили сразу двое.
фото: "Человек, который удивил всех"
Лучшей актрисой была названа Марта Козлова
, исполнившая главную и, в общем, единственную, роль в фильме «Война Анны
» Алексея Федорченко
. Лучше актрисой второго плана стала Елена Коренева
, сыгравшая в ленте «Ван Гоги
».
За мужскую роль были награждены сразу два лауреата – Алексей Серебряков
, сыгравший в ленте «Ван Гоги», и Евгений Цыганов
, исполнивший главную роль в фильме «Человек, который удивил всех
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
. За мужскую роль второго плана отметили Юрия Кузнецова
, также сыгравшего в ленте «Человек, который удивил всех».