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Юбилей Фолькера Шлёндорфа

31 марта
2019 год

Новости кино >>
31 марта 2019
Сегодня, 31 марта, исполнилось 80 лет выдающемуся немецкому режиссёру, сценаристу, продюсеру, одному из ярких представителей нового немецкого кино Фолькеру Шлёндорфу.

Юбилей Фолькера Шлёндорфа

Мастер экранизаций родился 31 марта 1939 года в Висбадене в семье врача. Вырос в Шлангенбаде на Таунусе. Посещал гимназию в Висбадене. В 1956-м в рамках программы молодёжного обмена уехал во Францию, где остался на десять лет. В 1959-м закончил среднюю школу в Париже. Изучал политологию и посещал киношколу ИДЕК в Париже. Переводил на французский немецкие классические фильмы во Французской синематеке, где познакомился с Фрицем Лангом. В 1960-м под псевдонимом Фолькер Локи снял короткометражный фильм «Кого это волнует?» об алжирце во Франкфурте-на-Майне. Зимой того же года работал ассистентом Людвига Бергера на SFB, телевидении Западного Берлина; вместе с Луи Малем снял репортажи о Юго-Восточной Азии и Алжире для французского телевидения. Был практикантом и ассистентом Луи Маля, Жана-Пьера Мельвиля и Алена Рене.

В 1965-м дебютировал постановкой полнометражного игрового фильма «Молодой Тёрлесс» по роману «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» Роберта Музиля. В 1969-м создал вместе с Петером Фляйшманом фирму Hallelujah-Film GmbH, а в 1974 с Рейнхардом Хауффом — Bioskop-Film GmbH. В 1975-м вместе с женой Маргарете фон Тротта поставил «Поруганную честь Катарины Блюм» по одноимённой повести Генриха Бёлля, а спустя четыре года его «Жестяной барабан», основанный на романе Гюнтера Грасса, получил главный приз «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 1980-м ленту также отметили «Оскаром» как лучший иностранный фильм.

На съёмках «Жестяного барабана»

На счету режиссёра 44 постановки, 27 сценариев, 15 продюсерских работ и десять ролей. Помимо вышеназванных картин, Шлёндорф также создал такие фильмы, как «Убийство случайное и преднамеренное», «Михаэль Кольхаас — бунтарь», «Ваал», «Германия осенью», «Выстрел из милосердия», «Фальсификация», «Любовь Свана», «Смерть коммивояжёра», «История служанки», «Хомо Фабер», «Пальметто», «Легенды Риты», «Дипломатия», «Возвращение в Монток» и другие.

С 2001 года работает профессором и преподавателем кинематографа и литературы в European Graduate School в швейцарском городе Саас-Фе. Доцент «Немецкой академии кино и телевидения» в Берлине. Обладатель 41 награды, среди которых призы Берлинале, Канн, Мостры и фестиваля в Сан-Себастьяне, «Сезар» и три премии Немецкой киноакадемии.
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