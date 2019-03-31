Юбилей Фолькера Шлёндорфа

Сегодня, 31 марта
, исполнилось 80
лет выдающемуся немецкому режиссёру, сценаристу, продюсеру, одному из ярких представителей нового немецкого кино Фолькеру Шлёндорфу
.
Мастер экранизаций родился 31 марта 1939
года в Висбадене в семье врача. Вырос в Шлангенбаде на Таунусе. Посещал гимназию в Висбадене. В 1956-м в рамках программы молодёжного обмена уехал во Францию, где остался на десять лет. В 1959-м закончил среднюю школу в Париже. Изучал политологию и посещал киношколу ИДЕК в Париже. Переводил на французский немецкие классические фильмы во Французской синематеке, где познакомился с Фрицем Лангом
. В 1960-м под псевдонимом Фолькер Локи снял короткометражный фильм «Кого это волнует?»
об алжирце во Франкфурте-на-Майне. Зимой того же года работал ассистентом Людвига Бергера
на SFB, телевидении Западного Берлина; вместе с Луи Малем
снял репортажи о Юго-Восточной Азии и Алжире для французского телевидения. Был практикантом и ассистентом Луи Маля, Жана-Пьера Мельвиля
и Алена Рене
.
В 1965-м дебютировал постановкой полнометражного игрового фильма «Молодой Тёрлесс»
по роману «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» Роберта Музиля
. В 1969-м создал вместе с Петером Фляйшманом
фирму Hallelujah-Film GmbH, а в 1974 с Рейнхардом Хауффом
— Bioskop-Film GmbH. В 1975-м вместе с женой Маргарете фон Тротта
поставил «Поруганную честь Катарины Блюм»
по одноимённой повести Генриха Бёлля
, а спустя четыре года его «Жестяной барабан»
, основанный на романе Гюнтера Грасса
, получил главный приз «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 1980-м ленту также отметили «Оскаром» как лучший иностранный фильм.
На счету режиссёра 44
постановки, 27
сценариев, 15
продюсерских работ и десять ролей. Помимо вышеназванных картин, Шлёндорф также создал такие фильмы, как «Убийство случайное и преднамеренное»
, «Михаэль Кольхаас — бунтарь»
, «Ваал»
, «Германия осенью»
, «Выстрел из милосердия»
, «Фальсификация»
, «Любовь Свана»
, «Смерть коммивояжёра»
, «История служанки»
, «Хомо Фабер»
, «Пальметто»
, «Легенды Риты»
, «Дипломатия»
, «Возвращение в Монток»
и другие.
С 2001 года работает профессором и преподавателем кинематографа и литературы в European Graduate School в швейцарском городе Саас-Фе. Доцент «Немецкой академии кино и телевидения» в Берлине. Обладатель 41 награды, среди которых призы Берлинале, Канн, Мостры и фестиваля в Сан-Себастьяне, «Сезар» и три премии Немецкой киноакадемии.