Майкл Б. Джордан станет библейским Мафусаилом

Майкл Б. Джордан
получил главную роль в картине студии Warner Bros. «Мафусаил»
, уверяет Variety
.
Актёру предстоит перевоплотиться в Мафусаила, которому, согласно Книге Бытия, удалось прожить почти тысячу лет. По сюжету за три первых столетия он приобрёл большие познания в науке и научился выживать наперекор смерти, что и приведёт его к испытаниям.
Автором сценария будущей ленты, находившегося в голливудском «Чёрным списке» с 2012 года, числится Зак Дин
(«Чёрный дрозд»
). Последнюю версию написал Тони Гилрой
(«Идентификация Борна»
). Джордан выступит продюсером вместе с Дэвидом Хеймэном
и Джеффри Клиффордом
(«Мне бы в небо»
).