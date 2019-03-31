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Новости кино Канал HBO адаптирует «Асунду» Сценаристом и продюсером сериала выступит автор комикса Себастьян Джонс.

Ролики фильмов «Супергерои. Как всё начиналось» Фильм о том, как герои комиксов сошли со страниц в кинотеатры и сначала захватили Голливуд, а затем и весь мир.

Новости кино Майкл Б. Джордан станет библейским Мафусаилом Актёр не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве продюсера будущей ленты.

Новости кино Юбилей Фолькера Шлёндорфа Выдающемуся немецкому режиссёру исполнилось 80 лет.

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История кино Анатолий Эфрос: В кино и в театре В кино многое можно сделать «за» актера. В театре тоже можно, но не до такой степени.

Ролики фильмов «Ромео Акбар Уолтер» Обычный клерк становиться шпионом для решения конфликта Индии с Пакистаном.