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Майкл Б. Джордан станет библейским Мафусаилом

31 марта
2019 год

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31 марта 2019
Майкл Б. Джордан получил главную роль в картине студии Warner Bros. «Мафусаил», уверяет Variety.

Майкл Б. Джордан станет библейским Мафусаилом
фото: screenrant.com

Актёру предстоит перевоплотиться в Мафусаила, которому, согласно Книге Бытия, удалось прожить почти тысячу лет. По сюжету за три первых столетия он приобрёл большие познания в науке и научился выживать наперекор смерти, что и приведёт его к испытаниям.

Автором сценария будущей ленты, находившегося в голливудском «Чёрным списке» с 2012 года, числится Зак Дин («Чёрный дрозд»). Последнюю версию написал Тони Гилрой («Идентификация Борна»). Джордан выступит продюсером вместе с Дэвидом Хеймэном и Джеффри Клиффордом («Мне бы в небо»).
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