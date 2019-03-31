Канал HBO адаптирует «Асунду»

Канал HBO задумал новый фэнтези-сериал, который может стать заменой «Игре престолов»
и, впоследствии, обрасти приквелами. Основой для него послужит комикс Себастьяна Джонса «Асунда»
(Asunda), уточняет Deadline
.
Зрителям поведают о девочке-сироте Ниобе, которой трудно живётся в видавшем лучшие времена мире Асунда из-за того, что она дочь человека и темнокожего эльфа. Джонс числится сценаристом и продюсером будущего шоу.
«Асунда» создана под влиянием Джона Рональда Руэла Толкина
, Древней Греции и Джорджа Мартина
. Комикс, состоящий из четырёх частей, вышел благодаря Kickstarter в 2014-м.