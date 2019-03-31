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Канал HBO адаптирует «Асунду»

31 марта
2019 год

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31 марта 2019
Канал HBO задумал новый фэнтези-сериал, который может стать заменой «Игре престолов» и, впоследствии, обрасти приквелами. Основой для него послужит комикс Себастьяна Джонса «Асунда» (Asunda), уточняет Deadline.

Канал HBO адаптирует «Асунду»
фото: fotogramas.es

Зрителям поведают о девочке-сироте Ниобе, которой трудно живётся в видавшем лучшие времена мире Асунда из-за того, что она дочь человека и темнокожего эльфа. Джонс числится сценаристом и продюсером будущего шоу.

«Асунда» создана под влиянием Джона Рональда Руэла Толкина, Древней Греции и Джорджа Мартина. Комикс, состоящий из четырёх частей, вышел благодаря Kickstarter в 2014-м.
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