Первый российский международный фестиваль мобильного кино откроется «Фаготом»

Первый в России Международный фестиваль мобильного кино
пройдёт в московском кинотеатре «Звезда» с 8 по 13 апреля. На нём будут представлены лучшие фильмы со всего мира, снятые исключительно на мобильные телефоны, уточняет пресс-служба смотра.
Фестиваль откроется 8 апреля специальным показом полнометражной картины «Фагот»
— первого фильма в России, снятого на мобильный телефон, участвовавшего в киносмотре «Окно в Европу» и попавшего в прокат в ноябре 2018 года. После показа состоится Q&A с режиссером картины Борисом Гуцем
.
С 9 по 13 апреля в «Звезде» пройдут показы альманаха из 20 короткометражных фильмов конкурсной программы. На участие в фестивале было подано более 120 заявок из 37 стран мира. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте Москино
.
Мобильное кино появилось более десяти лет назад и стремительно распространяется не только онлайн, но и на экранах кинотеатров. Это особый, современный вид творчества, которому присущи уникальные возможности: мгновенно фиксировать неповторимое событие или мгновение, незаметно вмешиваться в окружающую действительность, преодолевать «коллективизм» большого кино
и не зависеть от воли продюсеров, диктата бюджета и любого вида цензур. Мобильное кино — пространство, идеологически связывающее таких культовых режиссёров как Стивен Содерберг
, Клод Лелуш
, Мишель Гондри
, Зак Снайдер
, Пак Чхан-Ук
, Джафар Панахи
с тысячами других, менее известных авторов со всего света.