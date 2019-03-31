«Он твой лучший друг»: Чаки заговорит голосом Марка Хэмилла

Марк Хэмилл
, подаривший голос суперзлодею Джокеру в целом ряде мультфильмов и игр, озвучит ещё одного культового персонажа.
Согласно THR
, с незабываемыми интонациями звезды «Звёздных войн»
заговорит кукла Чаки (!) из грядущего перезапуска культовой хоррор-серии «Детские игры»
. Ранее этого маленького маньяка озвучивал Брэд Дуриф
.
Как рассказал сам актёр в своём инстаграме
, он безмерно рад воплотить образ «столь культового персонажа»
. При этом Хэмилл напомнил, что Чаки «не просто игрушка. Он твой лучший друг»
.
Главные роли в будущей картине исполнят Обри Плаза
, Габриел Бейтмен
и Брайан Тайри Генри
. Плаза и Бейтмен по сюжету станут матерью и сыном, а Генри играет детектива. За постановку отвечает норвежец Ларс Клевберг
. Продюсерами выступают Дэвид Катценберг
и Сет Грэм-Смит
. Сценарий написал Тайлер Бёртон Смит
. Фильм выйдет в прокат 20 июня.