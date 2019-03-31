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«Он твой лучший друг»: Чаки заговорит голосом Марка Хэмилла

31 марта
2019 год

Новости кино >>
31 марта 2019
Марк Хэмилл, подаривший голос суперзлодею Джокеру в целом ряде мультфильмов и игр, озвучит ещё одного культового персонажа.

Согласно THR, с незабываемыми интонациями звезды «Звёздных войн» заговорит кукла Чаки (!) из грядущего перезапуска культовой хоррор-серии «Детские игры». Ранее этого маленького маньяка озвучивал Брэд Дуриф.

«Он твой лучший друг»: Чаки заговорит голосом Марка Хэмилла
фото: moviehole.net

Как рассказал сам актёр в своём инстаграме, он безмерно рад воплотить образ «столь культового персонажа». При этом Хэмилл напомнил, что Чаки «не просто игрушка. Он твой лучший друг».

Главные роли в будущей картине исполнят Обри Плаза, Габриел Бейтмен и Брайан Тайри Генри. Плаза и Бейтмен по сюжету станут матерью и сыном, а Генри играет детектива. За постановку отвечает норвежец Ларс Клевберг. Продюсерами выступают Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит. Сценарий написал Тайлер Бёртон Смит. Фильм выйдет в прокат 20 июня.
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