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Махершала Али нашел новую роль

4 марта
2019 год

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4 марта 2019
Дважды лауреат премии «Оскар» Махершала АлиЛунный свет», «Зеленая книга») сыграет главную роль в научно-фантастической ленте «Суверенный» (Sovereign) от продюсеров фильма «Прибытие» и сериала «Очень странные дела», сообщает The Hollywood reporter.

Махершала Али нашел новую роль

Режиссером картины выступит лауреат премии BAFTA Марк Манден, на счету которого сериалы «Ярмарка тщеславия», «Черные паруса», «База Куантико», «Электрические сны Филипа К.Дика». Авторами сценария стали Брайан Вудс и Скотт Бек, работавшие над «Тихим местом» Джона Красински.

Сюжет фильма не раскрывается, однако продюсеры уверены, что картина, благодаря сильной съемочной команде и вдохновенному сценарию, будет также хорошо встречена зрителями, как и «Прибытие».
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