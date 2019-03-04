Махершала Али нашел новую роль

Дважды лауреат премии «Оскар» Махершала Али
(«Лунный свет
», «Зеленая книга
») сыграет главную роль в научно-фантастической ленте «Суверенный
» (Sovereign) от продюсеров фильма «Прибытие
» и сериала «Очень странные дела
», сообщает The Hollywood reporter
.
Режиссером картины выступит лауреат премии BAFTA Марк Манден
, на счету которого сериалы «Ярмарка тщеславия
», «Черные паруса
», «База Куантико
», «Электрические сны Филипа К.Дика
». Авторами сценария стали Брайан Вудс
и Скотт Бек
, работавшие над «Тихим местом
» Джона Красински
.
Сюжет фильма не раскрывается, однако продюсеры уверены, что картина, благодаря сильной съемочной команде и вдохновенному сценарию, будет также хорошо встречена зрителями, как и «Прибытие».