Ольга Павловец и Вячеслав Чепурченко испытают любовь 14 марта

Речь в сериале пойдет об учительнице математики Вере Александровне, которой трудно найти общий язык с отчаянным отчаянным хулиганом, второгодником Сашей. Одиннадцатиклассник рискует остаться без аттестата даже со второй попытки. Вера принимает решение подтянуть парня по своему предмету, но во время занятий Саша внезапно признается ей в любви. Вера замужем, ее пугает создавшаяся ситуация, разница в возрасте. А еще больше – настойчивость Саши, который добивается своей цели, невзирая на препятствия.
Спустя много лет Александр стал президентом крупной финансовой компании, дела его идут в гору и у него счастливый брак. Единственное, что омрачает семейную жизнь – отсутствие детей. А еще, словно капли яда, потихоньку отравляющие жизнь пары, окружающие и осуждающие их близкие люди. Ведь жена Саши намного его старше. Смогут ли супруги сохранить чувство, когда весь мир против них?
«Мой герой Саша, несмотря на молодость, – настоящий мужчина. Он помог любимой женщине, которая жила с нелюбимым мужем и страдала от домашнего насилия, понять, что она достойна большего. Он стал для нее опорой в жизни. Разница в возрасте между ними не стала проблемой. Важно, что они ценили и уважали друг друга. Что такое вообще любовь? Когда один говорит другому: «Хочу, чтобы ты был счастлив»! И доказывает свои слова делом. Любовь – это поступки», – отметил Чепурченко.
«Мне эта история понравилась своей нетривиальностью. Мы хотели показать зрителям, что настоящая любовь существует. Главная героиня пожертвовала всем ради любимого человека, но она нашла в себе силы идти дальше и строить новую жизнь, да еще и помогать любимому мужчине. Взаимоотношения Саши и Веры – это встреча мудрости с юностью, из которой родилось искреннее светлое чувство, кардинально изменившее жизнь обоих», – подчеркнул режиссер.