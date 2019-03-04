Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Леонид Бичевин возвращается в Ноябрьск

4 марта
2019 год

Новости кино >>
4 марта 2019
Второй сезон сериала «Адаптация» с Леонидом Бичевиным в главной роли выйдет на канале ТНТ 18 марта, сообщает пресс-служба канала.

Леонид Бичевин возвращается в Ноябрьск
фото: Пресс-служба канала ТНТ

В продолжении популярного сериала 2017 года агент ЦРУ Эштон Айви (Бичевин) возвращается в Ноябрьск, чтобы забрать в Америку свою любовь Марину, а заодно помочь России защитить свои природные богатства.

«Адаптация» – комедийный шпионский сериал телеканала ТНТ и Good Story Media. Главный герой, американский агент Эштон Айви, проникает в Россию под видом русского инженера Олега Меньшова. В первом сезоне его миссия — устроиться в местный филиал «Газпрома» и похитить уникальную российскую разработку в области газодобычи. В России Эштон знакомится с русской девушкой Мариной и влюбляется в нее. В конце первого сезона миссия провалена, шпион балансирует на грани жизни и смерти, и лишь в последний момент находит выход. Но Россия уже не отпускает его…

В «Адаптации-2», помимо Бичевина, сыграли Юрий Стоянов, Питер Джейкобсон, Евгения Брик, Артур Бесчастный, Ася Дубровская, Александр Ильин, Аружан Джазильбекова, Нелли Уварова, Александр Лыков. Режиссером продолжения выступил Александр Назаров.
версия для печати
Ссылки по теме
«Адаптация»: Ну спасибо, Обама
Леонид Бичевин: «У наших людей отличное чувство юмора. И от этого иногда становится страшно»
Глас народа-2017: 11 российских сериалов, которые вам понравилось смотреть
Лучшие российские сериалы 2017 года
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Артур БесчастныйЛеонид БичевинЕвгения БрикАружан ДжазильбековаПитер ДжейкобсонАся ДубровскаяАлександр ИльинАлександр ЛыковАлександр Назаров (II)Юрий СтояновНелли Уварова
фильмы
АдаптацияАдаптация-2

фотографии >>
Леонид Бичевин возвращается в Ноябрьск фотографии
Леонид Бичевин возвращается в Ноябрьск фотографии
Леонид Бичевин возвращается в Ноябрьск фотографии
Леонид Бичевин возвращается в Ноябрьск фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Елена Дединская
2 марта ушла из жизни композитор Елена Дединская.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.
Владислав Федосеев
27 февраля ушёл из жизни сценарист Владислав Федосеев.

День рождения >>

Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Борис Моисеев
Джахангир Пазилжанов
Екатерина Радченко
Владислав Шкляев
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джон Гарфилд
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Питер Иллинг
Пэтси Кенсит
Кэтрин О'Хара
Доминик Пинон
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Чужой
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, США, 1979
Ван Гоги
драма
Латвия, Россия, 2018
Гурвинек. Волшебная игра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Чехия, Бельгия, Россия, 2017
Вокс Люкс
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2018
Гости
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Здесь была Бритт-Мари
драма, экранизация
Швеция, 2019
Капитан Марвел
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Лови момент
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Родители лёгкого поведения
комедия
США, 2018
Сделано в Италии
драма, комедия
Италия, 2018
Тень
боевик
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен