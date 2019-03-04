Леонид Бичевин возвращается в Ноябрьск

Второй сезон сериала «Адаптация» с Леонидом Бичевиным в главной роли выйдет на канале ТНТ 18 марта, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
В продолжении популярного сериала 2017 года агент ЦРУ Эштон Айви (Бичевин) возвращается в Ноябрьск, чтобы забрать в Америку свою любовь Марину, а заодно помочь России защитить свои природные богатства.
«Адаптация» – комедийный шпионский сериал телеканала ТНТ и Good Story Media. Главный герой, американский агент Эштон Айви, проникает в Россию под видом русского инженера Олега Меньшова. В первом сезоне его миссия — устроиться в местный филиал «Газпрома» и похитить уникальную российскую разработку в области газодобычи. В России Эштон знакомится с русской девушкой Мариной и влюбляется в нее. В конце первого сезона миссия провалена, шпион балансирует на грани жизни и смерти, и лишь в последний момент находит выход. Но Россия уже не отпускает его…