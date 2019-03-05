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На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

5 марта
2019 год

Новости кино >>
5 марта 2019
На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

В Ханты-Мансийске подвели итоги XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Торжественная церемония закрытия прошла в концертном зале Югра-классик вечером 4 марта.

Международный конкурс

Главный приз в международном конкурсе «Золотая тайга» получила картина «София Антиполис» французского режиссера Виржиль Вернье, филььму, который с непринужденной убежденностью и неприхотливой прихотливостью передал состояние глобальной тревоги, которая правит миром и угрожает превратить людей в зомби.

На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

«Серебряную тайгу» жюри присудило фильму «Туманность мёртвой лошади» турецкого режиссера Тарыка Акташа, за умение с улыбкой говорить о смерти и видеть жизнь непосредственным и доверчивым взглядом ребенка.

Третье место и «Бронзовую тайгу» поделили две работы: аргентинская «Еще раз снова» режиссера Ромины Паулы, за деликатную работу в жанре женского портрета и автопортрета, за деликатное погружение в пучины семейных отношений и кризиса среднего возраста; и немецкая «Адам и Эвелин» Андреаса Гольдштайна, за необычайно тонкое умение передать конец целой эпохи, конец мира и конец персонального человеческого рая через частную историю.

Приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон», на этом конкретном фестивале всегда преобразующийся в мамонта, уедет в Бразилию вместе с режиссером фильма «Дождь – это пение в деревне мертвых» Жуау Салавиза.

На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

В жюри международного конкурса работали филиппинский режиссер Лав Диас. С ним будут работать аргентинский режиссер Матиас Пинейро, российский писатель и критик Михаил Трофименков и французский режиссер Патрисия Мазюи.

Фильмы международных программ можно будет увидеть в Москве с 5 по 10 марта в кинотеатре «Иллюзион». Победителей - непосредственно 5 марта.
Расписание показов


Конкурс российских дебютов


Главный приз за лучший дебют «Цветы таежной надежды» получил якутский хоррор Петра Стручкова «Проклятый хомус».

Приз зрительских симпатий «Золотая тайга» получил фильм «Кастинг» российского режиссера Игоря Стама. Ему вручила награду актриса Настасья Кински. Эта же картина удостоилась приза за лучшую операторскую работу, награду получил Александр Хант.

На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

Приз за лучшую женскую роль имени Александра Абдулова получила Екатерина Волкова, сыгравшая в фильме «Молодое вино», эта же картина заработала специальный приз за актерский дуэт Екатерины Шпицы и Валерии Бурдужа.

«За лучшую мужскую роль» награду получил Микаел Погосян, сыгравший в фильме «Лорик» Алексея Злобина. Также эта картина отмечена призом за лучшую музыку.

На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

Приза генерального партнера кинофестиваля «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций» удостоен фильм «Хон Юш. Путь от Оби» Зинаиды Лонгортовой из России.


Конкурс детского кино

Диплом за лучший европейский детский фильм программы для детей и юношества «Твое кино» по итогам решения профессионального жюри Европейской ассоциации детского кино забрала картина «Это не навсегда» Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн из России.

Главный приз жюри конкурсной программы «ТВОЕ КИНО» вручён фильму «Суриката и лунный корабль», режессиера Ханнеке Шутте, ЮАР.

На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

Конкурс короткометражных работ

Гран при конкурса «Золотая тайга – короткий метр» - «Манифест», снятой Арт-группой Манифест.
Лучший короткометражный дебют – «Мишка», режиссер Настя Павлова
Диплом «За эстетические поиски в цифровом хаосе». - «Чудесные приключения Нильса», режиссер Люся Матвеева.

На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»
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На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис» фотографии
На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис» фотографии
На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис» фотографии
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