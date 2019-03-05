На фестивале «Дух огня» победил якутский хоррор и французский фильм о тревожности мира «София Антиполис»

В Ханты-Мансийске подвели итоги XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Торжественная церемония закрытия прошла в концертном зале Югра-классик вечером 4 марта.
Международный конкурс
Главный приз в международном конкурсе «Золотая тайга»
получила картина «София Антиполис
» французского режиссера Виржиль Вернье, филььму, который с непринужденной убежденностью и неприхотливой прихотливостью передал состояние глобальной тревоги, которая правит миром и угрожает превратить людей в зомби.
«Серебряную тайгу»
жюри присудило фильму «Туманность мёртвой лошади
» турецкого режиссера Тарыка Акташа, за умение с улыбкой говорить о смерти и видеть жизнь непосредственным и доверчивым взглядом ребенка.
Третье место и «Бронзовую тайгу»
поделили две работы: аргентинская «Еще раз снова
» режиссера Ромины Паулы, за деликатную работу в жанре женского портрета и автопортрета, за деликатное погружение в пучины семейных отношений и кризиса среднего возраста; и немецкая «Адам и Эвелин
» Андреаса Гольдштайна, за необычайно тонкое умение передать конец целой эпохи, конец мира и конец персонального человеческого рая через частную историю.
Приз гильдии киноведов и кинокритиков
«Слон», на этом конкретном фестивале всегда преобразующийся в мамонта, уедет в Бразилию вместе с режиссером фильма «Дождь – это пение в деревне мертвых
» Жуау Салавиза.
В жюри международного конкурса работали филиппинский режиссер Лав Диас
. С ним будут работать аргентинский режиссер Матиас Пинейро
, российский писатель и критик Михаил Трофименков
и французский режиссер Патрисия Мазюи
.
Фильмы международных программ можно будет увидеть в Москве с 5 по 10 марта в кинотеатре «Иллюзион». Победителей - непосредственно 5 марта.
Расписание показов
Конкурс российских дебютов
Главный приз
за лучший дебют «Цветы таежной надежды» получил якутский хоррор Петра Стручкова «Проклятый хомус
».
Приз зрительских симпатий
«Золотая тайга» получил фильм «Кастинг
» российского режиссера Игоря Стама
. Ему вручила награду актриса Настасья Кински
. Эта же картина удостоилась приза за лучшую операторскую работу, награду получил Александр Хант
.
Приз за лучшую женскую роль
имени Александра Абдулова получила Екатерина Волкова
, сыгравшая в фильме «Молодое вино», эта же картина заработала специальный приз
за актерский дуэт Екатерины Шпицы
и Валерии Бурдужа
.
«За лучшую мужскую роль»
награду получил Микаел Погосян
, сыгравший в фильме «Лорик
» Алексея Злобина
. Также эта картина отмечена призом за лучшую музыку
.
Приза генерального партнера
кинофестиваля «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций» удостоен фильм «Хон Юш. Путь от Оби
» Зинаиды Лонгортовой из России.
Конкурс детского кино
Диплом за лучший европейский детский фильм
программы для детей и юношества «Твое кино» по итогам решения профессионального жюри Европейской ассоциации детского кино забрала картина «Это не навсегда
» Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн из России.
Главный приз
жюри конкурсной программы «ТВОЕ КИНО» вручён фильму «Суриката и лунный корабль
», режессиера Ханнеке Шутте, ЮАР.
Конкурс короткометражных работ
Гран при конкурса «Золотая тайга – короткий метр»
- «Манифест», снятой Арт-группой Манифест.
Лучший короткометражный дебют
– «Мишка», режиссер Настя Павлова
Диплом
«За эстетические поиски в цифровом хаосе». - «Чудесные приключения Нильса», режиссер Люся Матвеева.