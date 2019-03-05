«Кинопрайм» поддержит российское кино на 1 млрд рублей

Новый фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» в этом году вложит в проекты 1 млрд рублей, при этом в 2020-м эта сумма может увеличиться в два раза, а в 2021-м составит 3 млрд рублей, рассказал исполнительный директор фонда Антон Малышев
.
«Сейчас мы заложили сумму в 6 млрд рублей на три года. Ведем работу по формированию пула инвесторов. Очень надеюсь что «Кинопрайм» станет площадкой, которая объединит всех, кто хочет вложиться в российское кино
», – отметил Малышев.
В первый год работы фонд будет поддерживать проекты на стадии съемочного периода или пост-продакшна. Малышев не исключает, что в будущем фонд может начать вкладываться в российское кино на более ранних стадиях. Ограничений по поддержке при этом нет – по уставу фонд может поддержать любое аудиовизуальное произведение. Прием заявок будет осуществляться в течение всего года. Каждая заявка будет проходить трехступенчатую экспертизу: редакторская группа оценит художественную значимость и качество сценарного материала; экспертная группа – производственные параметры проекта и его зрительский потенциал; аналитическая группа – уровень зрительского интереса к жанру, тематике и сюжету проекта, а также его коммерческую составляющую. В экспертную группу вошли продюсеры Александр Роднянский
и Сергей Сельянов
, режиссеры Алексей Федорченко
и Алексей Попогребский
, сценарист Николай Куликов
, журналисты Антон Долин, Иван Кудрявцев, Лариса Малюкова и Стас Тыркин. Председателем экспертного совета стал Павел Чухрай.
На каждый проект фонд готов выделять до 50% сметной стоимости (до 100 млн рублей). Инвестиции будут выделяться на условиях приоритетного права на получение доходов (кассовые сборы, продажа прав на теле- или онлайн-показ, с фестивальных денежных призов фонд никакой процент брать не собирается). Малышев рассчитывает, что в этом году «Кинопраймом» будет поддержано 10-15 проектов. Первым стал фильм «Фея
» Анны Меликян
, находящийся сейчас на стадии пост-продакшна.