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«Реализация» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 11 марта

5 марта
2019 год

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5 марта 2019
На телеканале НТВ 11 марта состоится премьера остросюжетного детектива «Реализация», главную роль в котором исполнил Дмитрий Паламарчук, сообщает пресс-служба канала.

«Реализация» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 11 марта
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Меня сразу привлёк сценарий: динамика, которая нарастает, как снежный ком, просто не даёт оторваться от сюжета. Я играю сотрудника полиции, который предан своей работе настолько, что от этого страдает его собственная семья. Это решительный, действенный и уверенный человек. Однако, его судьба складывается таким образом, что именно эти качества в какой–то момент рушат его жизнь. Главная сложность, с которой придётся столкнуться моему герою – это поиск самого себя. Попадая на новое место, у него появляется возможность начать всё заново», - рассказал Дмитрий Паламарчук.

По сюжету опытного розыскника из Великого Новгорода с необычной фамилией Красавец (ударение на последний слог) после конфликта с криминальным бизнесменом переводят на должность простого участкового в Центральный район Петербурга. Всё, что хочет теперь Красавец – это тихо и мирно дослужить до пенсии. Но каждый раз, неожиданно для себя, он оказывается в эпицентре преступных событий: то он втянут в разборки между криминальным авторитетом и коллегами из УМВД, то ищет похищенного начальника главка, то ловит неуловимого киллера.
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«Реализация» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 11 марта фотографии
«Реализация» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 11 марта фотографии
«Реализация» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 11 марта фотографии
«Реализация» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 11 марта фотографии
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