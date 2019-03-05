«Реализация» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 11 марта

На телеканале НТВ 11 марта состоится премьера остросюжетного детектива «Реализация», главную роль в котором исполнил Дмитрий Паламарчук, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Меня сразу привлёк сценарий: динамика, которая нарастает, как снежный ком, просто не даёт оторваться от сюжета. Я играю сотрудника полиции, который предан своей работе настолько, что от этого страдает его собственная семья. Это решительный, действенный и уверенный человек. Однако, его судьба складывается таким образом, что именно эти качества в какой–то момент рушат его жизнь. Главная сложность, с которой придётся столкнуться моему герою – это поиск самого себя. Попадая на новое место, у него появляется возможность начать всё заново», - рассказал Дмитрий Паламарчук.
По сюжету опытного розыскника из Великого Новгорода с необычной фамилией Красавец (ударение на последний слог) после конфликта с криминальным бизнесменом переводят на должность простого участкового в Центральный район Петербурга. Всё, что хочет теперь Красавец – это тихо и мирно дослужить до пенсии. Но каждый раз, неожиданно для себя, он оказывается в эпицентре преступных событий: то он втянут в разборки между криминальным авторитетом и коллегами из УМВД, то ищет похищенного начальника главка, то ловит неуловимого киллера.