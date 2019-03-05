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«Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым покажут онлайн

5 марта
2019 год

Новости кино >>
5 марта 2019
Мистический сериал Романа Прыгунова «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым в главной роли выйдет на онлайн-платформе ТНТ-Premier 14 марта, сообщает пресс-служба сервиса.

«Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым покажут онлайн
фото: Пресс-служба ТНТ-Premier

Цыганов играет московского детектива, который прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера – владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству - духу озера. Рядом с этим озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, столичный детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые - от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии.

Съемки проходили в экстремальных погодных условиях в Мурманской области, у подножья Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр – в местах, с которыми связано множество мрачных саамских легенд. Несколько раз в процессе съемок столбики термометров опускались ниже -50 градусов.

«Ехать в такую даль определенно стоило, кадры получились очень живописные: сопки, на фоне которых стоит огромный индустриальный завод, завораживающие северные просторы… Для московского человека в русском севере есть доля романтики, эстетической чистоты, незагромождённости. Здесь есть дух преодоления трудностей и жизни в суровых условиях, которая закаляет характер», – отмечает Цыганов.

Режиссером сериала выступил Роман Прыгунов, снимавший дилогию «Духless». В «Мертвом озере» сыграли Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев.

Международная премьера сериала прошла в США на фестивале Accolade Global Film Competition, по итогам которого актеру был присуждена награда Award of Excellence за выдающийся кинематографический уровень. Российская премьера – на фестивале «Движение», где «Мертвое озеро» стало фаворитом зрительского голосования.
Изначально сериал планировался к выходу на канале ТВ-3, которым руководят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Они же в феврале возглавили студию, которая займется производством сериалов для видеосервиса ТНТ-Premier.
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«Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым покажут онлайн фотографии
«Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым покажут онлайн фотографии
«Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым покажут онлайн фотографии
«Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым покажут онлайн фотографии
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