«Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым покажут онлайн

Цыганов играет московского детектива, который прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера – владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству - духу озера. Рядом с этим озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, столичный детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые - от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии.
Съемки проходили в экстремальных погодных условиях в Мурманской области, у подножья Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр – в местах, с которыми связано множество мрачных саамских легенд. Несколько раз в процессе съемок столбики термометров опускались ниже -50 градусов.
«Ехать в такую даль определенно стоило, кадры получились очень живописные: сопки, на фоне которых стоит огромный индустриальный завод, завораживающие северные просторы… Для московского человека в русском севере есть доля романтики, эстетической чистоты, незагромождённости. Здесь есть дух преодоления трудностей и жизни в суровых условиях, которая закаляет характер», – отмечает Цыганов.
Международная премьера сериала прошла в США на фестивале Accolade Global Film Competition, по итогам которого актеру был присуждена награда Award of Excellence за выдающийся кинематографический уровень. Российская премьера – на фестивале «Движение», где «Мертвое озеро» стало фаворитом зрительского голосования.
Изначально сериал планировался к выходу на канале ТВ-3, которым руководят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Они же в феврале возглавили студию, которая займется производством сериалов для видеосервиса ТНТ-Premier.