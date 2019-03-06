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Уилл Смит станет «Королём Ричардом»

6 марта
2019 год

Новости кино >>
6 марта 2019
Уилл Смит воплотит в биографической ленте «Король Ричард» (King Richard) образ Ричарда Уильямса, чьё имя стало известно благодаря его дочерям – профессиональным теннисисткам Серене и Винус Уильямс.

Ричард Уильямс с дочерьми
фото: people.com

Согласно Deadline, никогда не занимавшемуся теннисом Уильямсу однажды пришла в голову идея сделать из своих дочерей чемпионок в этом виде спорта, и он приступил к тренировкам девочек, когда им исполнилось четыре года.

Автором сценария выступил дебютант Зак Бэйлин, а в продюсерскую команду входят вместе со Смитом Тимоти и Тревор Уайты («Ингрид едет на запад»). Другой информации по фильму пока нет.
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