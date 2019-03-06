Уилл Смит станет «Королём Ричардом»

Уилл Смит
воплотит в биографической ленте «Король Ричард»
(King Richard) образ Ричарда Уильямса
, чьё имя стало известно благодаря его дочерям – профессиональным теннисисткам Серене
и Винус Уильямс
.
Согласно Deadline
, никогда не занимавшемуся теннисом Уильямсу однажды пришла в голову идея сделать из своих дочерей чемпионок в этом виде спорта, и он приступил к тренировкам девочек, когда им исполнилось четыре года.
Автором сценария выступил дебютант Зак Бэйлин
, а в продюсерскую команду входят вместе со Смитом Тимоти
и Тревор Уайты
(«Ингрид едет на запад»
). Другой информации по фильму пока нет.