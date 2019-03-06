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Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале

6 марта
2019 год

Новости кино >>
6 марта 2019
11 марта в 21:30 на Первом канале стартует исторический сериал Веры Сторожевой «Шифр», представляющий собой адаптацию британского мини-сериала «Код убийства». Главные роли исполняют Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Яна Осипова, Елена Панова, Сергей Пускепалис, Михаил Евланов, Виктор Добронравов, Олег Гаас, Екатерина Вуличенко и другие актёры. Сценарий написала Ольга Попова, а за визуальную составляющую отвечает оператор Михаил Искандаров, сообщает пресс-служба компании Sony Pictures.

Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures

Действие нового телешоу разворачивается в Москве 1956 года и рассказывает историю четырёх женщин, которых связывает военное прошлое: работа в спецотделе ГРУ. Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Катерина, рискуя собой, а так же благополучием собственных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых людей и всей стране в целом.

По словам Веры Сторожевой, «героини – это четыре разных характера, четыре разные судьбы. "Старшая" – Екатерина, роль которой исполнила Елена Панова, подполковник, неформальный руководитель группы женщин. Соня (Яна Осипова), потерявшая в войну всех своих родственников, обладает по сюжету феноменальной памятью. Ирина (Марьяна Спивак), которую, наверное, можно назвать главной героиней, математик с прекрасным аналитическим мышлением. И Анна (Екатерина Вилкова) – красавица с нелёгкой женской судьбой, тонко понимающая и замечающая то, что не видят другие. То есть у каждой из наших женщин есть определённые таланты и свои способности, поэтому, когда они объединяются, у них получается разгадывать очень сложные и запутанные дела. Но назвать сериал чисто женским нельзя: это настоящий детектив, у нас есть и главный мужской персонаж, которого сыграл Сергей Пускепалис, и другие персонажи-мужчины.
Я готовилась к съёмкам этого фильма год, я не бралась ни за какую другую работу. Это моя первая ретро история. У нас идёт полное погружение в ту эпоху, пластику. Актрисы даже двигаться стали иначе. Ведь раньше так не общались, люди не были настолько эмоциональными и импульсивными. Конечно, всё зависит от характера, но в основной своей массе они были именно такими. Что касается реквизита, то он почти весь настоящий, ретро. Все доставали с большим трудом. Вещи для наших героев, например, были привезены из Праги, там отличные костюмерные на местной киностудии. Но что-то пришлось и шить. Валенки валяли, например, у наших актрис они на каблуках. Мы старались уделить внимание этим мелочам, старались быть достоверными. Кроме того, на съёмки приглашались консультанты: генерал-майор московского уголовного розыска, есть криминалист. Поскольку часть съёмок связана с передачей и шифрованием данных, то и на этой позиции тоже есть специалист».

Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures

«Моя героиня во время войны работала со своими подругами в Генштабе, а в мирное время она работает учительницей математики в школе. Несмотря на то, что у неё образцово-показательная советская семья, она умудряется попасть со своими подругами в беду. В их компании она отвечает за логику, построение графиков, расчётов, за логическое выстраивание информации. Соня отвечает за интуицию, Екатерина за организацию, я за выстраивание информации в логический ряд.
Мне невероятно повезло работать с Верой Михайловной Сторожевой, замечательным, чутким режиссёром, и с прекрасным материалом авторства Ольги Поповой. Один из немногих случаев в моей жизни, когда перед выходом на съёмочную площадку с артистами был прожит репетиционный период – и это очень помогало во время съёмок: ведь нам надо было постараться найти образы именно советских, а не современных девушек-разведчиц... Вера Михайловна всё время осаживала меня: не торопись, не говори быстро, почувствуй другой ритм. Найди в себе женственность. И, конечно, научись писать правой рукой! Во время репетиций Вера Михайловна заметила, что я делаю пометки левой рукой – я левша. А в Советском Союзе такого быть не могло, тем более что моя героиня – учительница в школе... пришлось в срочном порядке переучиваться, потому что по сценарию моя Ирина – аналитик-математик, и отвечает за построение всяких схем и постоянно что-то пишет или рисует. Было сложно и интересно», – рассказала о работе над сериалом Марьяна Спивак.

«Мою героиню зовут Соня, она из интеллигентной семьи, образована, но с раннего возраста несчастна. В 16 лет вся её семья была расстреляна, и она пошла работать в ГРУ, стала рассекречивать шифры противника. Когда моя героиня и её подруги попадают в беду, Соня становится их "бортовым компьютером". В целом же она самая молодая в их компании и поэтому, можно сказать, самая наивная.
Работать с Верой Сторожевой было одно удовольствие, каждый день как праздник. Она удивительная женщина и удивительный режиссёр, в ней сочетаются лёгкость характера и строгость одновременно, доброта и требовательность. Поэтому этот проект стал для меня прекрасным опытом даже общения с людьми. Вся команда проекта была замечательная. Я как человек с небольшим опытом в кино чувствовала себя абсолютно в своей тарелке от того, что вокруг было очень много хороших людей и настоящих профессионалов», – поделилась своими впечатлениями Яна Осипова.

Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures

«Моя героиня – подполковник разведки времён войны, а в мирное время, в 1956-м году, она собирается со своими подругами, чтобы спасти одну из девушек. Для того, чтобы ей помочь, они используют все свои способности: во время войны эти девушки раскрывали шифры противника и тем самым меняли события в нашу пользу. Судьба у моей героини непростая, очень драматичная, но именно она среди девушек является старшей и собирает их, аккумулирует действия...
Часто ты приходишь на площадку, где тебе приходится быстро вникать и включаться в незнакомый тебе материал, иногда с незнакомыми людьми, а здесь мы познакомились ещё до съёмок и пришли на съёмки подготовленными. Мы начинали со сложных сцен, где все четыре героини встречаются и проводят мозговой штурм. Они действуют как единый организм, команда, вместе они разбираются в сложных делах, расследуют, ищут, то есть у них уже должна быть отличная сработанность, это должно чувствоваться. И этот подготовительный момент, наши встречи в этом плане очень сильно нам помогли...
В первую очередь мне была интересна личность Веры Сторожевой, и я счастлива, что с ней познакомилась и поработала, и что она мне доверила такую роль для меня не типичную. В последнее время мне предлагают несколько другие характеры, а то, что она увидела меня в этой роли, для меня радость и профессиональный подарок. Мне было невероятно интересно читать сценарий, и я подумала, что если на уровне чтения это так захватывающе, то какое это может быть яркое, красивое настоящее кино», – рассказала Елена Панова.

Для Сергея Пускепалиса «стало огромным удовольствием участие в сериале "Шифр" Веры Сторожевой. Это история о настоящих "Людях Х", невероятных женщинах, которые распутывают сложные дела и разгадывают тайны больших злодеев».
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Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой
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Код убийстваШифр

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Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале фотографии
Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале фотографии
Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале фотографии
Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Елена Панова разгадают «Шифр» на Первом канале фотографии
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