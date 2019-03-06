Сериал «Скажи правду» стартует на канале «Россия 1» 11 марта

Зрителей ожидает адаптация формата Doctor Foster, который вышел в 2015 году на канале BBC One. В центре сюжета – умная и решительная Ксения Давыдова (Исакова), которая подозревает мужа Сергея (Трубинер) в измене и пытается его разоблачить. Вокруг Ксении словно возникает «заговор молчания»: все знают об отношениях её мужа «на стороне», но не говорят об этом. Поэтому в поисках правды Ксения действует самостоятельно, принимает не всегда правильные решения и заходит слишком далеко, рискуя потерять сына и работу.
Постановщиком сериала стал Андрей Эшпай. По его словам, «картина о том, как уходит любовь. Как это больно для женщины – её терять. И как трудно оставаться собой».
«Тема лжи и правды абсолютно интернациональна, поэтому с адаптацией проблем не возникло. Но эта история не только про измену. Наше кино про ложь и правду в глобальном смысле. Про то, какой огромной разрушительной силой могут обладать оба эти понятия. Андрей Эшпай сумел развить историю невероятно драматично, сделал пронзительной и многослойной. Здесь нет "плохих и хороших персонажей", каждый несёт свою "правду". И для каждого из актёров его роль – высказывание. Все актёры на площадке работали на одном дыхании, с невероятной самоотдачей. Потрясающая Вика Исакова создаёт глубокий, трагический, сильный образ современной русской женщины», – рассказала о сериале продюсер Татьяна Лаврова.
«Я часто спрашиваю себя, чтобы я делала в такой ситуации? Тоже была бы как вечно горящая ракета? Или переживала всё тихо? История пронизана болью. Смотрю материал – и мурашки по коже», – поделилась своими впечатлениями Виктория Исакова.
«Практически весь фильм выдержан "на пике". Здесь нет пустых, проходящих – неэмоциональных сцен. Тяжёлая работа. Но в этом и прелесть сериала», – заметил Павел Трубинер.