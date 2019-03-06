Телезрителям расскажут про «Чудо»

11 марта на ТВ-3 состоится премьера многосерийной документальной драмы «Чудо». Её авторы расскажут реальные истории, которые могут случиться с каждым из нас – и всё же в них непросто поверить. Мы так привыкли к плохим новостям, ежедневным маленьким трагедиям и большим катастрофам, что удачные стечения обстоятельств и происшествия со счастливым финалом кажутся нам чудом. Редакторы ТВ-3 два года собирали истории телезрителей, в которых сложные ситуации неожиданно получали благополучное разрешение – и так на свет появился проект «Чудо». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3
Заслуженная актриса с годами растеряла близких и веру в добро, но всё перевернула встреча с молодой сиротой, которая устроилась к ней сиделкой… Пожилую Ирину отправили в дом престарелых родная дочь с зятем. В одиночестве она вспоминает, как много лет назад попала в детский дом и подружилась там с девочкой Раей – но Иру забрала богатая семья, и больше они с Раей никогда не виделись… Михаил – самый честный преподаватель в своём вузе, но однажды его сына арестовывают по ложному обвинению. Оказывается, что это месть бывшего одноклассника, сыну которого Михаил когда-то не стал «помогать» с поступлением в институт…
Героев «Чуда» преследуют неудачи, они доходят до крайней точки, пока необъяснимые стечения обстоятельств не возвращают им веру в себя и в жизнь. Авторы проекта не спрашивают, какова природа этих «чудес», но верят в высшую справедливость – в то, что рано или поздно жизнь сама расставит всё по своим местам и воздаст каждому по заслугам. И непридуманные истории «Чуда» – лучшее тому подтверждение.