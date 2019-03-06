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Драконы топят лёд в первом трейлере 8 сезона «Игры престолов»

6 марта
2019 год

Новости кино >>
6 марта 2019
Возбудив аппетит фанатов со всего мира двумя короткими тизерами, телеканал HBO, наконец, решил выпустить полноценный трейлер к финальному сезону популярного сериала «Игра престолов».


В финале седьмого сезона, разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса – покончить с цивилизацией. Получится ли объединить усилия против опасного врага у сильных мира Вестероса или они продолжат бороться за Трон? Как проявит себя каждый из игроков? Кто возглавит решающую битву с мертвыми? И есть ли у Вестероса шанс на хэппи-энд?

В ролике показаны все основные герои киносаги: Джон Сноу, Арья и Санса Старк, Дейенерис Таргариен, Серсея и Тирион Ланнистеры и другие. В финале все сюжетные линии сериала сойдутся в одной кульминации: битва с армией мертвых под предводительством Короля ночи обещает стать эпохальным событием. Ради неё 750 членов съемочной группы работали ночь напролет в течение трех месяцев.

Драконы топят лёд в первом трейлере 8 сезона «Игры престолов»

«Мы попросили съемочную команду сделать для нас то, чего никто никогда не делал не только на ТВ, но и в большом кино, — заявил соисполнительный продюсер Брайан Когман, — В битве смешаны несколько жанров, один эпизод построен внутри другого, а тот внутри еще одного. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс придумали удивительный сценарный пазл, а режиссер Мигель Сапочник пришел, разобрал его и собрал снова».

Создатели сериала потратили 10 месяцев и 100 миллионов долларов на производство шести эпизодов. Каждая из серий будет длиться как полнометражный фильм. В России «Игра престолов» будет доступна эксклюзивно в онлайн-сервисе Amediateka Home of HBO одновременно со всем миром. Российская премьера состоится 15 апреля рано утром (из-за разницы во времени с США).
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Драконы топят лёд в первом трейлере 8 сезона «Игры престолов» фотографии
Драконы топят лёд в первом трейлере 8 сезона «Игры престолов» фотографии
Драконы топят лёд в первом трейлере 8 сезона «Игры престолов» фотографии
Драконы топят лёд в первом трейлере 8 сезона «Игры престолов» фотографии
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